AEREO

Ryanair prevede nuovi rincari dei biglietti e costi elevati per altri 12-18 mesi. Ma le tariffe non aumenteranno tutte allo stesso modo.

Il prezzo del biglietto aereo potrebbe salire ancora nel 2027. A rilanciare l’allarme è Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair. Il carburante usato dagli aerei costa oggi circa il 50% in più rispetto a prima della guerra in Iran e, secondo il manager, potrebbe rimanere su questi livelli per altri 12-18 mesi.

Le dichiarazioni sono arrivate l’8 ottobre a Bruxelles, durante un incontro di Airlines for Europe, l’associazione che riunisce alcune delle principali compagnie europee. Il problema non riguarda quindi soltanto Ryanair, ma un settore che deve già fare i conti con spese operative più alte.

Prezzi voli 2027: quanto potrebbero aumentare

O’Leary prevede nuovi rincari delle tariffe nei prossimi mesi. In una precedente dichiarazione aveva ipotizzato biglietti fino al 20% più costosi nell’estate 2027. Non è un aumento già deciso, né significa che ogni rotta subirà lo stesso rincaro: si tratta di una previsione legata all’andamento dei costi.

A pesare è soprattutto il jet fuel, il carburante per gli aerei. Molte compagnie ne acquistano una parte a prezzi concordati in anticipo, per difendersi dalle oscillazioni del mercato. Ma nel 2027 alcune di queste coperture saranno meno estese e l’effetto dei rincari potrebbe farsi sentire maggiormente.

Carburante caro fino al 2028, cosa dice Ryanair

Secondo O’Leary, i prezzi del jet fuel potrebbero restare elevati per un periodo che arriva fino al 2028. Il manager ha definito molto difficile la sfida economica che attende le compagnie nel prossimo anno, spiegando che una parte dei costi finirà inevitabilmente sulle tariffe pagate dai passeggeri.

Il timore, per ora, non riguarda un blocco dei voli. Pur in presenza di tensioni sulle forniture, O’Leary non prevede carenze di carburante in Europa durante l’inverno né nell’estate 2027, salvo imprevisti.

Cosa cambia per chi deve prenotare un volo

Per i viaggiatori il messaggio è chiaro: conviene guardare al prezzo finale, non soltanto alla tariffa pubblicizzata. Bagagli, scelta del posto e altri servizi possono far crescere la spesa.

L’aumento del carburante non si traduce automaticamente in un rincaro identico su tutti i collegamenti. La domanda, la concorrenza e il momento della prenotazione continueranno a incidere sul costo del biglietto.

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