Prezzi dei voli 2027: il caro jet fuel farà aumentare i biglietti? Cosa dice ENAC
Cosa può succedere alle tariffe dei biglietti aerei nei prossimi mesi
Il caro jet fuel riaccende l’attenzione sui prezzi dei voli nel 2027. L’aumento del costo del carburante può incidere sui conti delle compagnie aeree, ma non significa automaticamente biglietti più cari nell’immediato. È il messaggio che arriva da ENAC, intervenuta sul tema il 21 e il 23 settembre con il Commissario straordinario Carlo Mearelli.
Secondo Mearelli, il settore dispone infatti di strumenti che permettono di attenuare gli effetti delle oscillazioni del mercato energetico, almeno nel breve periodo. Il punto da osservare non è soltanto quanto aumenta il jet fuel, ma soprattutto per quanto tempo resterà su livelli elevati.
Prezzi dei voli: perché il carburante non pesa subito sui biglietti
Le compagnie aeree, in particolare quelle tradizionali, possono acquistare in anticipo parte del carburante fissandone il prezzo per determinati periodi. Una strategia che riduce l’esposizione agli aumenti improvvisi e consente di stabilizzare una quota importante dei costi operativi.
Per questo un rincaro del jet fuel non si trasferisce automaticamente sui prezzi dei voli. Se l’aumento resta temporaneo, i vettori possono assorbirne almeno in parte l’impatto. Diverso sarebbe uno scenario prolungato, capace di mettere sotto pressione i bilanci e di incidere sulle scelte commerciali per il 2027.
Cosa può succedere nel 2027
ENAC mantiene alta l’attenzione sull’andamento dei mercati e sulle dinamiche dell’offerta. Mearelli ha sottolineato anche la necessità, se la situazione dovesse durare, di aprire tavoli a livello nazionale ed europeo per sostenere la competitività del trasporto aereo.
Nel quadro entra anche il sistema UE ETS, legato al costo delle emissioni di CO2, insieme agli obiettivi della transizione ambientale. Per le compagnie europee si tratta di costi che si aggiungono a quelli del carburante e che potrebbero avere un peso crescente.
Cosa devono aspettarsi i passeggeri
Per ora ENAC invita a evitare allarmismi. Non esiste un automatismo tra caro carburante e aumento dei biglietti. Molto dipenderà dalla durata dei rincari, dalla concorrenza sulle singole rotte, dalla domanda e dalle strategie adottate dai vettori.
Per chi sta programmando un viaggio nel 2027, quindi, i prezzi dei voli restano da monitorare, ma il caro jet fuel da solo non basta a prevedere oggi un aumento generalizzato delle tariffe. L’evoluzione dei prossimi mesi sarà quindi decisiva per capire quanto lo scenario energetico influenzerà le tariffe.
Leggi anche: Aeroporti migliori al mondo 2026: Roma Fiumicino e Milano Malpensa in classifica