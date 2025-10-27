AEREO

Prezzi trasporto aereo merci in aumento a livello globale con variazioni tariffarie su rotte strategiche secondo dati WorldACD.

I dati più recenti indicano una ripresa significativa del trasporto cargo aereo, con una crescita dei prezzi rispetto alle settimane precedenti. L’area Asia-Pacifico è stata il principale fattore di traino.

La fine delle festività in Cina, Corea del Sud e in altri paesi ha riportato in crescita i volumi in esportazione e le tariffe medie mondiali.

Prezzi trasporto aereo merci: variazioni globali

Le tariffe a livello mondiale hanno registrato un incremento di +3% su base settimanale, raggiungendo una media di 2,48 dollari/kg.

Si tratta di un livello allineato ai valori pre-festivi. Tuttavia, i prezzi trasporto aereo merci risultano ancora inferiori del -4% su base annua rispetto allo stesso periodo del 2024.

Le tariffe spot sono aumentate del +2% e si sono attestate a 2,66 dollari/kg, sostenute anche dall’aumento della quota di merci ad alto rendimento provenienti dall’Asia.

Secondo WorldACD, la crescita si concentra maggiormente sulle rotte intercontinentali caratterizzate da elevata domanda.

Focus Asia–USA: crescita dei prezzi trasporto cargo aereo

Il collegamento tra Asia-Pacifico e Stati Uniti è quello che ha mostrato le maggiori variazioni. I tassi spot dalla Cina verso gli USA sono aumentati del +19%, raggiungendo 4,90 dollari/kg, il livello più alto degli ultimi 6 mesi.

Tra i fattori che influenzano l’aumento dei prezzi trasporto aereo merci su questa rotta:

Timore di nuovi dazi doganali USA su prodotti cinesi

su prodotti cinesi Aumento delle spedizioni anticipate verso gli Stati Uniti

verso gli Stati Uniti Pressione sulla capacità disponibile in alta stagione

Incrementi significativi sono stati rilevati anche da Taiwan, Giappone e Corea del Sud, in forte recupero dopo le festività nazionali.

India–USA e India–Europa: impatti sui prezzi

La rotta India–USA continua a caratterizzarsi per forte volatilità. Dopo un recente calo, i volumi sono tornati a crescere in vista delle festività del Diwali, che generano congestione logistica e urgenza nelle spedizioni.

Anche le esportazioni lungo il corridoio India–Europa mostrano un trend positivo. Questa dinamica spinge i vettori a rafforzare la capacità, con effetti sui prezzi trasporto aereo merci nelle principali direttrici commerciali.

Le oscillazioni tariffarie sono attualmente influenzate da variabili stagionali, geopolitiche e di politica commerciale, in un contesto ancora soggetto a incertezza.

Continua a leggere: IATA: trasporto merci cargo aereo in forte crescita, tutti i dettagli