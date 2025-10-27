Prezzi trasporto aereo merci: andamento globale e prospettive
Prezzi in crescita secondo nuovi dati WorldACD
Prezzi trasporto aereo merci in aumento a livello globale con variazioni tariffarie su rotte strategiche secondo dati WorldACD.
I dati più recenti indicano una ripresa significativa del trasporto cargo aereo, con una crescita dei prezzi rispetto alle settimane precedenti. L’area Asia-Pacifico è stata il principale fattore di traino.
La fine delle festività in Cina, Corea del Sud e in altri paesi ha riportato in crescita i volumi in esportazione e le tariffe medie mondiali.
Prezzi trasporto aereo merci: variazioni globali
Le tariffe a livello mondiale hanno registrato un incremento di +3% su base settimanale, raggiungendo una media di 2,48 dollari/kg.
Si tratta di un livello allineato ai valori pre-festivi. Tuttavia, i prezzi trasporto aereo merci risultano ancora inferiori del -4% su base annua rispetto allo stesso periodo del 2024.
Le tariffe spot sono aumentate del +2% e si sono attestate a 2,66 dollari/kg, sostenute anche dall’aumento della quota di merci ad alto rendimento provenienti dall’Asia.
Secondo WorldACD, la crescita si concentra maggiormente sulle rotte intercontinentali caratterizzate da elevata domanda.
Focus Asia–USA: crescita dei prezzi trasporto cargo aereo
Il collegamento tra Asia-Pacifico e Stati Uniti è quello che ha mostrato le maggiori variazioni. I tassi spot dalla Cina verso gli USA sono aumentati del +19%, raggiungendo 4,90 dollari/kg, il livello più alto degli ultimi 6 mesi.
Tra i fattori che influenzano l’aumento dei prezzi trasporto aereo merci su questa rotta:
- Timore di nuovi dazi doganali USA su prodotti cinesi
- Aumento delle spedizioni anticipate verso gli Stati Uniti
- Pressione sulla capacità disponibile in alta stagione
Incrementi significativi sono stati rilevati anche da Taiwan, Giappone e Corea del Sud, in forte recupero dopo le festività nazionali.
India–USA e India–Europa: impatti sui prezzi
La rotta India–USA continua a caratterizzarsi per forte volatilità. Dopo un recente calo, i volumi sono tornati a crescere in vista delle festività del Diwali, che generano congestione logistica e urgenza nelle spedizioni.
Anche le esportazioni lungo il corridoio India–Europa mostrano un trend positivo. Questa dinamica spinge i vettori a rafforzare la capacità, con effetti sui prezzi trasporto aereo merci nelle principali direttrici commerciali.
Le oscillazioni tariffarie sono attualmente influenzate da variabili stagionali, geopolitiche e di politica commerciale, in un contesto ancora soggetto a incertezza.
