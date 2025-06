AEREO

Portare il power bank su un volo aereo è diventato oggetto di attenzione crescente da parte delle autorità aeroportuali e delle compagnie aeree.

Le batterie portatili sono strumenti utili, se non indispensabili, in viaggio. Tuttavia, contengono celle agli ioni di litio che, se difettose o danneggiate, possono causare surriscaldamenti o incendi.

Per questo motivo, aumentano i controlli delle compagnie aeree e i modelli di power bank vietati a bordo dei voli aerei sono in crescita. Viaggiare informati è oggi una condizione necessaria per evitare disagi o sanzioni.

Power bank sui voli aerei: perché sono vietati

Le compagnie aeree, su indicazione dell’ICAO (International Civil Aviation Organization), vietano da anni il trasporto di batterie al litio nella stiva del volo aereo.

Questo perché in caso di incendio o cortocircuito, non sarebbe possibile intervenire. I power bank devono essere sempre trasportati a bordo del volo aereo nel bagaglio a mano e rispettare specifici limiti di capacità energetica.

Le regole di ITA Airways per i power bank, la soglia di 100 Wh

ITA Airways stabilisce che è possibile portare un power bank sul volo aereo, ma solo a precise condizioni.

Il power bank può essere trasportato solo nel bagaglio a mano (mai in stiva); serve la confezione originale o sacchetto protettivo, con poli coperti da nastro isolante; Limite massimo di potenza a 100 Wh.

Se i wattora (Wh) non sono indicati sul dispositivo, è possibile calcolarli con la formula:

Wh = Volt × Ampere-ora (Ah). Esempio: 5V × 20.000 mAh (ossia 20Ah) = 100 Wh.

Superato questo valore, è richiesta autorizzazione preventiva. Oltre i 160 Wh, il trasporto è vietato.

Aumentano i divieti per l’uso dei power bank in volo

Dal 1° aprile 2025, ad esempio, diverse compagnie asiatiche hanno introdotto restrizioni più severe sull’utilizzo dei power bank a bordo degli aerei:

Singapore Airlines e Scoot : vietato utilizzare o caricare power bank in volo. Consentito solo il trasporto di dispositivi fino a 100 Wh . Tra 100 e 160 Wh serve autorizzazione. Oltre i 160 Wh: vietati.

e : vietato utilizzare o caricare power bank in volo. Consentito solo il trasporto di dispositivi fino a . Tra 100 e 160 Wh serve autorizzazione. Oltre i 160 Wh: vietati. Korean Air e Asiana Airlines : i power bank devono essere sigillati in sacchetti e i contatti coperti . Non è consentito l’uso a bordo, neppure per brevi tratti.

e : i power bank devono essere e . Non è consentito l’uso a bordo, neppure per brevi tratti. Malaysia Airlines e Cathay Pacific (dal 7 aprile): stessa linea. Divieto assoluto di uso in volo, trasporto consentito solo nel bagaglio a mano.

Queste misure sono finalizzate a garantire la sicurezza dei voli e rispondono a episodi reali di surriscaldamento in cabina.

In Europa: meno restrizioni, ma attenzione ai limiti

Nel contesto europeo, il trasporto di power bank su un volo aereo resta regolato dalle linee guida dell’EASA (Agenzia europea per la sicurezza aerea). Di seguito, alcune delle principali policy attualmente in vigore:

Lufthansa : ammessi solo modelli fino a 100 Wh .

: ammessi solo modelli . Air France-KLM e British Airways : seguono le indicazioni EASA senza ulteriori restrizioni.

e : seguono le indicazioni EASA senza ulteriori restrizioni. Ryanair : non ha una normativa ufficiale, ma ne sconsiglia l’uso in volo .

: non ha una normativa ufficiale, ma ne . Emirates: consente il trasporto nel bagaglio a mano, ma vieta il collegamento del dispositivo alle prese di bordo.

Anche in Europa, il trasporto in stiva è sempre vietato per questo tipo di batterie.

Come scegliere un power bank da portare su un volo aereo

Per evitare spiacevoli sorprese in aeroporto, è importante scegliere un modello adatto all’uso in aereo. Ecco cosa verificare:

Capacità ≤ 100 Wh per evitare autorizzazioni o rifiuti all’imbarco;

per evitare autorizzazioni o rifiuti all’imbarco; Presenza di certificazioni di sicurezza (CE, FCC, RoHS);

(CE, FCC, RoHS); Custodia protettiva e poli coperti da materiale isolante;

da materiale isolante; Trasporto esclusivamente nel bagaglio a mano.

Queste precauzioni sono essenziali per garantire il rispetto delle normative e viaggiare senza intoppi.

Attenzione alle normative prima di partire

Il power bank resta un accessorio indispensabile per molti viaggiatori, ma la sua compatibilità con i regolamenti di volo non va data per scontata.

Ogni compagnia può adottare regole diverse, soprattutto in ambito internazionale. Aumentano i casi in cui l’uso a bordo viene vietato, anche per dispositivi sotto soglia.

Prima della partenza, è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale della compagnia aerea, verificare la capacità in Wh del proprio dispositivo e prepararlo correttamente per il controllo bagagli.

