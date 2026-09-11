AEREO

Limiti e differenze tra Ryanair, easyJet, ITA Airways, Aeroitalia e le principali compagnie aeree

Portare un power bank in aereo è consentito, ma nel 2026 bisogna controllare capacità e regole del vettore. Il punto fondamentale è che il power bank deve viaggiare nel bagaglio a mano, mai in stiva.

IATA indica un massimo di due power bank fino a 100 Wh. Precisa che le compagnie possono applicare condizioni più restrittive.

Un power bank da 20.000 mAh a 3,7 V corrisponde a circa 74 Wh. Un modello da 30.000 mAh può invece superare 100 Wh. È quindi importante verificare il valore Wh riportato sul dispositivo.

Regole power bank in aereo per compagnia aerea

Ecco cosa prevedono le principali compagnie:

Ryanair: massimo 2 power bank, fino a 100 Wh.

easyJet: massimo 2, fino a 160 Wh.

Wizz Air: massimo 1, fino a 100 Wh.

ITA Airways: massimo 2; 100-160 Wh con autorizzazione.

Aeroitalia: fino a 100 Wh; 100-160 Wh con autorizzazione.

Lufthansa: massimo 2; 100-160 Wh con autorizzazione.

SWISS: massimo 2; 100-160 Wh con autorizzazione.

Austrian Airlines: massimo 2; 100-160 Wh con autorizzazione.

Air France: 100-160 Wh con autorizzazione.

KLM: massimo 2; 100-160 Wh con autorizzazione.

British Airways: massimo 2, fino a 100 Wh.

Iberia: massimo 2, fino a 100 Wh.

Vueling: ammessi in cabina; vietata la ricarica a bordo.

Volotea: massimo 2, fino a 100 Wh.

Neos: massimo 2, fino a 100 Wh.

TAP Air Portugal: massimo 2, fino a 100 Wh.

Turkish Airlines: massimo 2, fino a 100 Wh.

Aegean: massimo 1, fino a 100 Wh.

Norwegian: 100-160 Wh con autorizzazione.

LOT: 100-160 Wh con autorizzazione.

Emirates: massimo 1, fino a 100 Wh.

Qatar Airways: massimo 2, fino a 100 Wh.

Etihad Airways: massimo 1, fino a 100 Wh.

Quale power bank scegliere?

Per viaggiare, la scelta più semplice resta un power bank inferiore a 100 Wh. La capacità deve essere chiaramente leggibile. I modelli da 10.000 o 20.000 mAh sono generalmente compatibili con i limiti più diffusi.

Diverse compagnie vietano di lasciare il power bank nella cappelliera e richiedono che rimanga accessibile, ad esempio nella borsa sotto il sedile. Le condizioni possono cambiare: prima di partire è quindi consigliabile verificare la policy aggiornata della compagnia.

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