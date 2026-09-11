Power bank in aereo: regole 2026 e limiti delle compagnie
Limiti e differenze tra Ryanair, easyJet, ITA Airways, Aeroitalia e le principali compagnie aeree
Portare un power bank in aereo è consentito, ma nel 2026 bisogna controllare capacità e regole del vettore. Il punto fondamentale è che il power bank deve viaggiare nel bagaglio a mano, mai in stiva.
IATA indica un massimo di due power bank fino a 100 Wh. Precisa che le compagnie possono applicare condizioni più restrittive.
Un power bank da 20.000 mAh a 3,7 V corrisponde a circa 74 Wh. Un modello da 30.000 mAh può invece superare 100 Wh. È quindi importante verificare il valore Wh riportato sul dispositivo.
Regole power bank in aereo per compagnia aerea
Ecco cosa prevedono le principali compagnie:
Ryanair: massimo 2 power bank, fino a 100 Wh.
easyJet: massimo 2, fino a 160 Wh.
Wizz Air: massimo 1, fino a 100 Wh.
ITA Airways: massimo 2; 100-160 Wh con autorizzazione.
Aeroitalia: fino a 100 Wh; 100-160 Wh con autorizzazione.
Lufthansa: massimo 2; 100-160 Wh con autorizzazione.
SWISS: massimo 2; 100-160 Wh con autorizzazione.
Austrian Airlines: massimo 2; 100-160 Wh con autorizzazione.
Air France: 100-160 Wh con autorizzazione.
KLM: massimo 2; 100-160 Wh con autorizzazione.
British Airways: massimo 2, fino a 100 Wh.
Iberia: massimo 2, fino a 100 Wh.
Vueling: ammessi in cabina; vietata la ricarica a bordo.
Volotea: massimo 2, fino a 100 Wh.
Neos: massimo 2, fino a 100 Wh.
TAP Air Portugal: massimo 2, fino a 100 Wh.
Turkish Airlines: massimo 2, fino a 100 Wh.
Aegean: massimo 1, fino a 100 Wh.
Norwegian: 100-160 Wh con autorizzazione.
LOT: 100-160 Wh con autorizzazione.
Emirates: massimo 1, fino a 100 Wh.
Qatar Airways: massimo 2, fino a 100 Wh.
Etihad Airways: massimo 1, fino a 100 Wh.
Quale power bank scegliere?
Per viaggiare, la scelta più semplice resta un power bank inferiore a 100 Wh. La capacità deve essere chiaramente leggibile. I modelli da 10.000 o 20.000 mAh sono generalmente compatibili con i limiti più diffusi.
Diverse compagnie vietano di lasciare il power bank nella cappelliera e richiedono che rimanga accessibile, ad esempio nella borsa sotto il sedile. Le condizioni possono cambiare: prima di partire è quindi consigliabile verificare la policy aggiornata della compagnia.
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