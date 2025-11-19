AEREO

Il sondaggio ACI World rivela cosa vogliono davvero i passeggeri dei voli aerei in aeroporto: esperienze umane, personalizzate e spazi pensati per il benessere.

Il nuovo rapporto di ACI World, presentato attraverso il Global Traveller Survey ASQ, anticipa le tendenze che guideranno i viaggi aerei nel 2026. Lo studio rivela aspettative in crescita verso un’esperienza aeroportuale più attenta alle persone e più equilibrata tra tecnologia e contatto umano. Inoltre, emerge l’esigenza di ambienti confortevoli, pensati per ridurre lo stress durante l’intero percorso aeroportuale.

I passeggeri dei voli aerei cercano in aeroporto esperienze più umane

La ricerca mostra che i passeggeri attribuiscono grande valore al rapporto umano. Il 44% riconosce l’empatia del personale, mentre il 48% apprezza un supporto proattivo durante il viaggio. Questa tendenza indica un’opportunità per gli aeroporti di distinguersi combinando efficienza tecnica e interazione autentica.

Le opinioni raccolte da 4.125 viaggiatori provenienti da 30 paesi mostrano un cambiamento nelle priorità: oltre alla rapidità, i passeggeri desiderano attenzione, autenticità e benessere emotivo durante tutte le fasi del viaggio.

Tecnologia e personalizzazione al servizio dei passeggeri

La tecnologia resta un elemento fondamentale per migliorare la fluidità delle operazioni aeroportuali. I passeggeri mostrano un forte interesse per soluzioni che li rendono “ready to fly”, come:

check-in remoto

deposito bagagli off-airport

verifica biometrica anticipata

L’adozione della biometria è salita al 72%, rispetto al 57% registrato nel 2021. Questo dato conferma una crescente fiducia verso sistemi capaci di ridurre attriti e tempi di attesa. Inoltre, cresce l’interesse verso esperienze personalizzate già disponibili prima dell’arrivo in aeroporto.

I passeggeri vogliono momenti autentici in aeroporto

Secondo lo studio, gli aeroporti che uniscono efficienza operativa ed elementi culturali offrono i livelli di soddisfazione più elevati. Il 44% dei passeggeri si sente più connesso alla destinazione grazie alla presenza di cibo locale, mentre il 40% apprezza i prodotti tipici nei negozi.

Il benessere resta un fattore determinante. Spazi puliti, tranquilli e progettati con cura migliorano la percezione del viaggio, creando un ambiente più sereno e più accogliente lungo tutto il percorso.

Sostenibilità e valore per la comunità secondo i passeggeri

La sostenibilità assume valore quando è visibile e radicata nel territorio. Il 49% dei passeggeri ritiene che il sostegno al turismo locale sia il contributo più importante degli aeroporti alla comunità. Inoltre, il 42% considera essenziale la creazione di posti di lavoro.

Secondo Justin Erbacci, Direttore Generale di ACI World, i viaggiatori del 2026 cercano un equilibrio tra:

tecnologia fluida ,

, contatto umano autentico ,

, identità locale riconoscibile.

Il sondaggio conferma che gli aeroporti leader del futuro sapranno combinare efficienza, personalizzazione e attenzione ai passeggeri, definendo un nuovo standard per i viaggi aerei.