L’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) ha comunicato che nel mese di settembre 2025 la domanda globale di passeggeri aerei è aumentata del 3,6% rispetto allo stesso mese del 2024. La crescita è stata trainata in gran parte dai collegamenti internazionali, che hanno rappresentato il 90% dell’espansione complessiva.

Andamento globale dei passeggeri aerei

La domanda complessiva, misurata in passeggeri-chilometro (RPK), è aumentata del 3,6% su base annua, mentre la capacità totale (ASK) è cresciuta del 3,7%. Il fattore di carico medio si è mantenuto elevato, all’83,4%, in lieve calo di 0,1 punti percentuali rispetto a settembre 2024.

La domanda internazionale ha registrato un incremento del 5,1%, con una capacità in aumento del 5,2% e un load factor dell’83,6%. Anche il traffico domestico ha mostrato un leggero miglioramento (+0,9%), con una capacità aumentata dell’1,1% e un fattore di carico dell’83,0%.

Secondo Willie Walsh, Direttore Generale della IATA, “la solida domanda internazionale ha guidato la crescita del mese. Nonostante le sfide della catena di approvvigionamento, le compagnie aeree si preparano a un’ulteriore espansione durante le festività di fine anno”.

Mercato regionale dei passeggeri aerei

Nel dettaglio, la ripartizione geografica mostra un quadro positivo in quasi tutte le aree del mondo.

Asia-Pacifico: +5,3% di RPK, con un load factor all’83,6%. I viaggi intra-asiatici, in particolare da Cina e Giappone , hanno sostenuto la crescita con un aumento del 9,4%.

+5,3% di RPK, con un load factor all’83,6%. I viaggi intra-asiatici, in particolare da e , hanno sostenuto la crescita con un aumento del 9,4%. Europa: +2,9% di RPK, capacità +3,3%, load factor stabile all’86,2%, il più alto a livello globale.

+2,9% di RPK, capacità +3,3%, load factor stabile all’86,2%, il più alto a livello globale. Medio Oriente: +6,2% di domanda e fattore di carico all’81,8%.

+6,2% di domanda e fattore di carico all’81,8%. America Latina e Caraibi: +5,4% con load factor dell’83,6%.

+5,4% con load factor dell’83,6%. Africa: +6,1% di domanda, nonostante un leggero calo del fattore di carico (-0,6%) al 74,9%.

+6,1% di domanda, nonostante un leggero calo del fattore di carico (-0,6%) al 74,9%. Nord America: -0,1% di RPK e load factor all’81,2%, in flessione di 1,5 punti percentuali.

Crescita dei passeggeri aerei nei mercati internazionali

Il traffico passeggeri internazionale è aumentato del 5,1% rispetto a settembre 2024. Tutte le regioni hanno registrato risultati positivi, con un miglioramento del load factor solo in Asia-Pacifico (+1 punto percentuale).

I vettori europei hanno segnato +4% di domanda, mentre le compagnie nordamericane hanno registrato +2,5%, penalizzate dalla debolezza del corridoio Nord America-Asia (+0,9%). Le compagnie mediorientali hanno mantenuto una solida crescita (+6,3%), con un load factor stabile all’81,9%.

Le compagnie latinoamericane hanno segnato +5,3% di domanda e un riempimento dell’83,3%. In Africa, l’incremento è stato del 5,3% con load factor al 74,7%.

Passeggeri aerei nei mercati domestici

Nei mercati nazionali, la crescita è stata più moderata (+0,9%), ma ha mostrato forti differenze tra Paesi.

Il Brasile ha guidato la classifica con un’espansione a due cifre (+12,1%) e un coefficiente di riempimento dell’84,4%. Anche la Cina ha mantenuto un ritmo solido (+5%), seguita dal Giappone (+3,3%), dove il load factor ha toccato l’84,9%, il più alto tra i mercati interni.

Negli Stati Uniti, invece, la domanda domestica è calata del 1,7%, con un load factor dell’80,2%, il più basso tra i principali mercati.

In Australia, la domanda interna è cresciuta dell’1,3%, mentre l’India ha registrato un lieve calo (-0,7%).

Prospettive per i prossimi mesi

Secondo i dati sugli orari dei voli di novembre, le compagnie aeree prevedono una ulteriore espansione del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nonostante le difficoltà nella catena di fornitura, il settore dei passeggeri aerei si conferma in solida ripresa, sostenuto da una forte domanda e da livelli di capacità vicini alla piena saturazione.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare l’analisi completa del mercato di settembre 2025 disponibile sul sito ufficiale della IATA (www.iata.org).

