Rivelati ulteriori dettagli sull’incidente avvenuto ieri mattina a Orio al Serio all’aeroporto di Bergamo. Si chiama Andrea Russo l’uomo morto in pista risucchiato dal motore di un aereo in partenza.

Andrea Russo: chi era l’uomo morto nell’incidente a Orio al Serio

Andrea Russo è l’uomo morto nell’incidente a Orio al Serio, trentacinquenne originario di Calcinate. E’ morto sulla pista dell’aeroporto risucchiato dal motore di un aereo.

Andrea Russo all’aeroporto di Bergamo, cosa sappiamo

Si è scoperto che Andrea Russo era arrivato con la sua fiat 500 color mattone. Ha lasciato l’auto al centro del parcheggio dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, con le chiavi ancora attaccate.

Dettagli sull’incidente all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio

La strategia di Andrea Russo era quella di entrare dall’aerea degli arrivi dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, dove è presente meno sicurezza rispetto a quella delle partenze e dove si trova un’uscita di emergenza che porta direttamente alla pista dei voli aerei.

È uno dei punti principali che ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile) e SACBO (società per l’aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio) stanno analizzando.

Passeggeri del volo illesi dopo l’incidente a Orio al Serio

A bordo del volo Volotea A319, c’erano in totale 154 passeggeri e 6 dipendenti, nessuno di questo ha subito ripercussioni fisiche.

I passeggeri del volo aereo in partenza dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, coinvolto nell’incidente, hanno ricevuto un sostegno psicologico da parte di professionisti fornito dalla compagnia aerea.

Volotea è intervenuta pubblicamente esprimendo “la propria vicinanza alla famiglia e il più profondo cordoglio per quanto accaduto”, inoltre conferma che “tutte le persone sull’aereo risultano illese e hanno ricevuto sostegno psicologico fornito dalla compagnia aerea che coglie l’occasione per ringraziare il proprio equipaggio, il personale di terra e l’aeroporto per il prezioso supporto nella gestione della situazione nel miglior modo possibile per i passeggeri. Volotea ha fatto tutto il possibile per assistere i passeggeri presenti che sono stati riprotetti su un altro volo, partito da Milano-Bergamo alle 16.43 ora locale”.

Andrea Russo morto a Orio al Serio: le indagini

Continuano ancora le indagini, più precisamente sul rapporto tra Andrea Russo con l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e in generale il mondo degli aerei. Nonostante tutto però l’ipotesi più probabile al vaglio degli inquirenti rimane il suicidio.

|Articolo scritto da: Dario De Donato