Incidente a Orio al Serio, Bergamo, all’aeroporto un uomo morto risucchiato dal motore di un aereo.

All’aeroporto di Orio al Serio, Bergamo sono ancora presenti polizia e vigili del fuoco per ulteriori accertamenti riguardo l’incidente avvenuto questa mattina.

Orio al Serio, uomo morto all’aeroporto di Bergamo, tragedia in pista

Intorno alle 10:00 un uomo di 35 anni, la cui identità rimane sconosciuta, è risucchiato e ucciso dal motore dell’aereo “Air bus A319“di Volotea (direzione Asturie), durante una manovra di allontanamento dalla piazzola di sosta.

Orio al Serio incidente: le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente avvenuto oggi all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, sembrerebbe un suicidio, l’uomo morto in pista, infatti, non era né passeggero né dipendente, bensì un uomo che dopo aver sorpassato la sicurezza è riuscito ad entrare in pista.

La notizia è resa nota da SACBO (società per l’aeroporto civile di Bergamo Orio) che ha inoltre aggiunto che l’incidente è avvenuto a causa di: “un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio”.

Aeroporto di Bergamo: voli sospesi dopo l’incidente in pista

Per garantire i sopralluoghi delle forze dell’ordine, sospesi e deviati tutti i voli dalle 10:20 alle 12:00.

Curioso è un precedente molto simile. Sempre sulle piste dell’aeroporto di Bergamo, in quel caso però la sicurezza è riuscita ad intervenire in tempo evitando la tragedia.

Aeroporto Orio al Serio: esperti denunciano falle nei controlli

Sull’incidente all’aeroporto di Bergamo Orio, si sono esposti alcuni esperti di aviazione e sicurezza degli aeroporti. Si sono soffermati sulla facilità con cui le misure di sicurezza siano state aggirate.

Ora, nonostante le indagini continuino, la viabilità è tornata regolare.

|Articolo scritto da: Dario de Donato