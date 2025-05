AEREO

Ecco come Malpensa si trasforma per le Olimpiadi Milano Cortina 2026

In vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, l’aeroporto di Milano Malpensa si prepara ad affrontare un flusso record di passeggeri e a diventare uno dei principali hub europei anche per la logistica e l’autotrasporto.

Per le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono attesi oltre 400 mila passeggeri, con picchi di 55 mila persone al giorno, circa 37.200 stakeholders e almeno 50 voli di Stato in occasione della cerimonia inaugurale. A tutto questo si aggiunge una gestione complessa di 2.500 bagagli fuori misura.

Olimpiadi: l’aeroporto di Milano Malpensa si prepara

Il presidente della Commissione Territorio del Consiglio regionale lombardo Jonathan Lobati, che ha guidato una delegazione in visita ufficiale all’aeroporto di Milano Malpensa conferma che l’aeroporto di Milano Malpensa si sta attrezzando nel migliore dei modi per accogliere i 400mila visitatori previsti per le Olimpiadi.

Tutti gli interventi per le Olimpiadi previsti nel masterplan di malpensa sono in fase avanzata e dimostrano ancora una volta l’efficienza lombarda.

La delegazione ha incontrato anche Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA, la società che gestisce l’aeroporto di Milano Malpensa. Fidato ha illustrato gli interventi infrastrutturali in corso, sottolineando l’attenzione alla sostenibilità e all’aumento della qualità dei servizi per passeggeri e autotrasporto.

Olimpiadi novità dell’aeroporto di Milano Malpensa

Il masterplan dell’aeroporto di Milano Malpensa, pensato per accompagnare le esigenze delle Olimpiadi ma con lo sguardo rivolto al futuro, prevede:

L’ampliamento del Terminal passeggeri

Nuove aree di sosta per gli aeromobili

Miglioramento del sistema piste con raccordi e taxiway aggiuntivi

Maggiori collegamenti intermodali con i mezzi di trasporto pubblici

Innovazioni tecnologiche per la gestione dei flussi passeggeri

L’obiettivo è gestire una domanda di traffico di 42,8 milioni di passeggeri entro il 2035, con un incremento stimato di 14 milioni nei prossimi dieci anni.

Aeroporto di Milano Malpensa: cargo e autotrasporto

Per le Olimpiadi, grande attenzione anche al comparto merci: entro dieci anni, il traffico del trasporto cargo aereo merci dell’aeroporto di Milano Malpensa raggiungerà 1 milione di tonnellate all’anno, dieci volte i volumi attuali.

Per questo, il piano prevede:

3 nuovi magazzini cargo di prima linea , da 15mila mq ciascuno

, da 15mila mq ciascuno 7 fabbricati cargo di seconda linea , per 41mila mq complessivi

, per 41mila mq complessivi Nella fase 2026–2030, altri 2 edifici da 10mila mq ciascuno

da 10mila mq ciascuno Piazzali dedicati per la movimentazione dei mezzi pesanti, carico/scarico merci e parcheggi per operatori

Centro servizi per l’autotrasporto all’interno dell’aeroporto

Tra le novità più attese per le Olimpiadi, anche la costruzione di un nuovo centro servizi per l’autotrasporto, dotato di:

Parcheggi riservati ai camion

Officine meccaniche

Punto ristoro e aree di sosta per gli autisti

Inoltre, saranno realizzati 3 nuovi edifici per la logistica merci, destinati a ospitare operatori specializzati e rafforzare la Cargo City di Malpensa.

