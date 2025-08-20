Offerte voli low cost: le promozioni di fine agosto 2025
Ecco le offerte voli di Ryanair, Volotea, EasyJet e Wizz Air
Offerte voli low cost per viaggiare a fine estate. Le compagnie aeree: Ryanair, Volotea, EasyJet e Wizz Air, hanno lanciato una serie di offerte voli low cost con prezzi che partono da meno di 20 euro.
Le promozioni sui voli low cost, attive in questi giorni, rendono il periodo di fine agosto 2025 uno dei migliori per approfittare di biglietti aerei economici e partire verso città europee o mete balneari.
Offerte voli low cost Ryanair: promozione con sconto
Tra le offerte voli di fine agosto troviamo quella di Ryanair. La compagnia aereo propone una promozione flash sui voli con sconto del 15% su una selezione di tratte.
Inserendo il codice FSALE15P al momento della prenotazione, si possono trovare voli low cost a partire da 14,99 € a tratta.
- Periodo di viaggio: 1° settembre – 31 ottobre 2025
- Scadenza promozione: 20 agosto 2025
- Prezzi promozionali: da 14,99 €
Questa offerta voli low cost Ryanair è perfetta per chi desidera programmare un city break autunnale approfittando di tariffe ridotte.
Volotea: offerte voli low cost da 29 euro
Volotea propone diversi voli low cost, con biglietti a partire da 29 € sul ritorno e promozioni speciali per i weekend con tariffe tra 19 € e 24 € a tratta.
Grazie a quesi voli low cost Volotea, è possibile viaggiare tra città italiane come Palermo, Venezia, Verona o Olbia, ma anche raggiungere mete europee come Barcellona, Marsiglia e Nizza. La promozione rimane valida fino a esaurimento posti.
EasyJet: promozione “Prendi il volo”
EasyJet risponde con una promozione voli low cost chiamata “Prendi il volo”, che permette di prenotare biglietti a partire da 26,99 €.
- Destinazioni: capitali europee, città d’arte e mete culturali
- Condizioni: tasse incluse, bagaglio a mano ridotto compreso
- Disponibilità: soggetta a posti limitati
Questa offerta voli low cost EasyJet rappresenta una scelta ideale per chi vuole concedersi un viaggio breve a prezzi competitivi.
Wizz Air: voli low cost per le spiagge dell’estate
Anche Wizz Air ha attivato una promozione voli low cost dedicata agli amanti del mare. La campagna “Le spiagge dell’estate” consente di acquistare voli low cost da 29,99 € per viaggi da effettuare fino alla fine di agosto 2025.
Queste offerte voli low cost Wizz Air includono tratte verso Grecia, Spagna, Croazia e Portogallo, perfette per chi vuole chiudere l’estate con una vacanza balneare a prezzi contenuti.
