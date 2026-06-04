Offerta lavoro assistente di volo Emirates: date e città degli open day
Scopri requisiti, date e città degli open day di giugno e come candidarti
Nuove opportunità di lavoro nel settore dell’aviazione. Emirates, una delle compagnie aeree più prestigiose al mondo, ha annunciato una nuova campagna di reclutamento per assistenti di volo in Italia con diversi open day in programma nel mese di giugno.
La compagnia con sede a Dubai è alla ricerca di candidati motivati, con ottime capacità relazionali e orientamento al servizio clienti, pronti a intraprendere una carriera internazionale nel settore del trasporto aereo.
Emirates assume assistenti di volo: chi può candidarsi
Per essere presi in considerazione per il ruolo di assistente di volo Emirates è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali:
- Ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata;
- Conoscenza di ulteriori lingue considerata un vantaggio;
- Età minima di 21 anni;
- Altezza minima di 160 cm;
- Capacità di raggiungere un’altezza di 212 cm;
- Possesso dei requisiti per ottenere il visto di lavoro negli Emirati Arabi Uniti;
- Almeno un anno di esperienza nel settore dell’ospitalità, del turismo o del servizio clienti;
- Diploma di scuola superiore;
- Assenza di tatuaggi visibili indossando l’uniforme Emirates.
La compagnia cerca persone dinamiche, professionali e predisposte al lavoro di squadra, in grado di garantire elevati standard di assistenza ai passeggeri.
Open day Emirates in Italia: calendario completo
I recruiter Emirates saranno presenti in diverse città italiane per selezionare nuovi membri dell’equipaggio di cabina.
Bari
- Data: 6 giugno
- Orario: 9:00
- Sede: Nicolaus Hotel Bari, Via Cardinale Agostino Ciasca 27
Milano
- Data: 18 giugno
- Orario: 9:00
- Sede: Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Centre, Terminal 1 Malpensa
Venezia
- Data: 25 giugno
- Orario: 9:00
- Sede: Hilton Garden Inn Venice Mestre San Giuliano, Via Orlanda 1
Roma
- Data: 27 giugno
- Orario: 9:00
- Sede: InterContinental Rome Ambasciatori Palace, Via Vittorio Veneto 62
Chi non trova la propria città nell’elenco può comunque candidarsi online e ricevere aggiornamenti sui futuri eventi di selezione organizzati nelle vicinanze.
Come si svolge il processo di selezione Emirates
Durante la giornata di reclutamento i candidati affronteranno diverse fasi di valutazione.
Presentazione aziendale
Il team delle risorse umane illustrerà il ruolo di assistente di volo, i benefit offerti da Emirates e le opportunità di carriera presso la compagnia. Verranno inoltre fornite informazioni sulla vita e sul lavoro a Dubai.
Test e attività di gruppo
I partecipanti prenderanno parte ad attività di gruppo e sosterranno una valutazione online direttamente presso la sede dell’evento.
Colloquio finale
I candidati che supereranno le prime fasi saranno invitati a un colloquio individuale per approfondire motivazioni, competenze e attitudini richieste dal ruolo.
Documenti da portare all’open day
Per partecipare alla selezione è necessario presentare un documento di identità valido e avere a disposizione in formato digitale:
- Curriculum vitae aggiornato in inglese;
- Copia del diploma o del certificato di istruzione;
- Copia del passaporto in formato PDF.
Perché lavorare come assistente di volo Emirates
Entrare a far parte dell’equipaggio Emirates significa lavorare in un ambiente internazionale, con possibilità di crescita professionale e formazione continua. La compagnia offre ai propri dipendenti un pacchetto retributivo competitivo, alloggio a Dubai e numerosi benefit legati ai viaggi.
Per chi sogna una carriera nel settore dell’aviazione e desidera lavorare in un contesto multiculturale, gli open day Emirates rappresentano un’importante occasione da non perdere.
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