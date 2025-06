AEREO

SEA – Società per Azioni Esercizi Aeroportuali, gestore dell’aeroporto di Milano Malpensa e Milano Linate, ha pubblicato un’offerta di lavoro per 60 addetti da assumere per vari ruoli in aeroporto.

L’offerta di lavoro rientra in un piano di potenziamento dei servizi ai viaggiatori e mira a rafforzare le attività operative dell’aeroporto di Milano Malpensa e Milano Linate.

Profili ricercati da SEA: sicurezza, assistenza, manutenzione e trasporto

L’offerta di lavoro negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate riguarda le seguenti figure professionali:

Addetti alla sicurezza (Security): controllo dei passeggeri, verifica delle merci in ingresso, sorveglianza dei varchi e attività di pattugliamento;

controllo dei passeggeri, verifica delle merci in ingresso, sorveglianza dei varchi e attività di pattugliamento; Addetti PRM (Passeggeri a Ridotta Mobilità): assistenza personalizzata a persone con disabilità o ridotta mobilità in fase di imbarco/sbarco;

assistenza personalizzata a persone con disabilità o ridotta mobilità in fase di imbarco/sbarco; Addetti alla manutenzione: gestione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, impianti e mezzi aeroportuali;

gestione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, impianti e mezzi aeroportuali; Autisti (patente D): trasporto passeggeri nel sedime aeroportuale.

Requisiti per candidarsi all’offerta di lavoro

Per accedere alla selezione indetta da SEA Spa, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di scuola superiore ;

; Buona conoscenza della lingua inglese (conoscenza di altre lingue costituisce un plus);

(conoscenza di altre lingue costituisce un plus); Patente B e mezzo proprio per raggiungere la sede di lavoro;

e per raggiungere la sede di lavoro; Patente D , obbligatoria per la figura di autista;

, obbligatoria per la figura di autista; Assenza di carichi pendenti , requisito necessario per ottenere il tesserino aeroportuale;

, requisito necessario per ottenere il tesserino aeroportuale; Disponibilità al lavoro su turni h24, dal lunedì alla domenica, inclusi festivi.

Contratto, orari e retribuzione dell’offerta di lavoro

Questa offerta di lavoro SEA prevede:

Contratto a tempo determinato di tre mesi , con possibilità di proroga;

, con possibilità di proroga; RAL (retribuzione annua lorda) compresa tra 20.000 e 23.700 euro , in base al profilo e alle ore lavorate;

compresa tra , in base al profilo e alle ore lavorate; Ticket restaurant e parcheggio dipendenti ;

e ; Accesso al welfare aziendale.

Orario di lavoro:

Full-time (37,5 ore settimanali) per addetti alla manutenzione;

per addetti alla manutenzione; Part-time (30 ore settimanali) per le altre figure, con turni distribuiti su 24 ore, 7 giorni su 7.

Chi gestisce la selezione

La selezione è affidata ad Afol Metropolitana, ente accreditato presso la Regione Lombardia per i servizi al lavoro e la formazione professionale. L’agenzia gestisce la raccolta delle candidature, la verifica dei requisiti e l’inserimento dei profili idonei nel processo di selezione SEA.

Come candidarsi all’offerta di lavoro in aeroporto

Per candidarsi all’offerta di lavoro negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, è possibile consultare l’annuncio completo sul portale ufficiale e inviare il proprio curriculum vitae direttamente online. Candidati ora: 60 Addetti/e Aeroporto – SEA SPA (ID-95509).

