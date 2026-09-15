AEREO

EGYPTAIR porta a Zanzibar i viaggiatori italiani. Dal 4 settembre 2026 la compagnia di bandiera egiziana ha inaugurato il nuovo volo diretto tra Il Cairo e Zanzibar, rafforzando il ruolo dell’hub egiziano per chi parte da Milano, Roma e Venezia.

Volo per Zanzibar dall’Italia

Il nuovo volo è previsto il venerdì e la domenica. Partenza da Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo. Si raggiunge Zanzibar con un solo scalo al Cairo, sfruttando le connessioni del network EGYPTAIR.

Zanzibar è molto richiesta nei mesi autunnali. Spiagge di sabbia bianca, acque turchesi e fondali da esplorare. Patrimonio storico e culturale di Stone Town. Zanzibar è adatta a coppie, famiglie e viaggiatori alla ricerca di una vacanza al caldo. A favorire la meta contribuisce anche la limitata differenza di fuso orario rispetto all’Italia.

Sconto del 25% sui voli verso Zanzibar

EGYPTAIR propone uno sconto del 25% sulle tariffe Economy e Business Class per i viaggi verso Zanzibar in partenza dai tre aeroporti italiani serviti dalla compagnia.

La promozione è valida per partenze fino al 15 novembre, con rientro entro il 10 dicembre 2026, secondo termini e condizioni pubblicati sul sito della compagnia.

“Con Zanzibar ampliamo ulteriormente questo orizzonte e rendiamo l’estate degli italiani indipendente dal calendario”, ha dichiarato Salah Tawfik, Regional Director Italy & Malta di EGYPTAIR.

Non solo Zanzibar: l’estate continua anche in Egitto

La nuova rotta si inserisce in una strategia che punta a rendere Il Cairo un hub sempre più importante tra l’Italia e l’Africa. EGYPTAIR continua inoltre a valorizzare le destinazioni egiziane ideali per prolungare la stagione estiva, dalle località del Mar Rosso fino alle spiagge di El Alamein.

Per i collegamenti di medio raggio, la compagnia utilizza Boeing 737-800 e mette in evidenza anche la propria politica bagagli, che consente di imbarcare fino a 64 kg complessivi, secondo le condizioni previste.

Con il nuovo collegamento, Zanzibar entra così ancora più stabilmente tra le destinazioni raggiungibili dall’Italia attraverso Il Cairo, offrendo una nuova alternativa per chi programma una vacanza tra autunno e inizio inverno senza rinunciare al mare tropicale.

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