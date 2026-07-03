AEREO

Più collegamenti e viaggi più semplici verso la Turchia

Nuovi voli tra Italia e Turchia potrebbero rafforzare i collegamenti aerei e offrire più opportunità a chi viaggia per turismo, lavoro o affari.

Il tema è stato al centro della missione istituzionale del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi a Istanbul, insieme a Enac, con incontri con le autorità turche e i vertici di Turkish Airlines.

L’obiettivo è aumentare la connettività tra i due Paesi, tutelando però la centralità dell’aeroporto di Roma Fiumicino e l’operatività dei vettori nazionali.

Più voli tra Italia e Turchia

Il dialogo avviato a Istanbul punta a sviluppare nuovi voli e maggiori collegamenti tra Italia e Turchia. Una rete più ampia può favorire la crescita dei flussi turistici, commerciali e imprenditoriali.

Per i passeggeri, questo potrebbe significare più scelta, orari più flessibili e collegamenti più comodi verso Istanbul e altre destinazioni turche. La Turchia rappresenta inoltre un importante punto di connessione verso Asia, Medio Oriente e altre aree internazionali.

Fiumicino resta un hub centrale

Nel confronto con le autorità turche, l’Italia ha ribadito il ruolo strategico dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Lo scalo resta una porta d’accesso privilegiata verso l’Italia e l’Europa.

Il rafforzamento dei voli dovrà quindi avvenire senza indebolire il ruolo dell’hub romano. La crescita della connettività deve rappresentare un’opportunità reciproca, evitando squilibri per il sistema aeroportuale italiano.

Tutela dei vettori nazionali

Un altro punto centrale riguarda la tutela dei vettori italiani. L’aumento dei voli tra Italia e Turchia dovrà garantire condizioni equilibrate per le compagnie nazionali.

Secondo la linea emersa dalla missione, nuovi collegamenti possono essere positivi solo se accompagnati da regole capaci di proteggere la competitività del trasporto aereo italiano.

Non solo voli: logistica e imprese

La missione in Turchia ha riguardato anche logistica, cooperazione marittima e infrastrutture. Al V Maritime Summit, Rixi ha illustrato il piano di investimenti del Governo, superiore a 200 miliardi di euro, per rafforzare il ruolo dell’Italia come piattaforma logistica tra Europa, Africa e Medio Oriente.

Il dialogo con la Turchia apre quindi nuove prospettive per i voli, ma anche per porti, imprese italiane e traffici commerciali internazionali.

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