Dal 21 luglio disponibili 30 nuovi itinerari in codeshare

Dal 21 luglio 2025 nuovi voli tra Italia, Canada e Stati Uniti grazie al nuovo accordo tra ITA Airways e Air Canada. Le due compagnie aeree hanno attivato una collaborazione che rende disponibili 20 nuovi voli in codeshare, semplificando prenotazioni e coincidenze per i passeggeri.

Voli con un solo biglietto e connessioni più semplici

Il nuovo accordo tra ITA Airways e Air Canada permette di acquistare voli combinati con un solo biglietto, grazie alla possibilità per ogni compagnia di vendere anche i voli operati dall’altra.

In questo modo sarà possibile coprire oltre 30 itinerari diversi con un solo scalo, rendendo più fluido il collegamento tra numerose città italiane, canadesi e statunitensi.

Voli ITA Airways e Air Canada lanciano il codeshare

Voli nazionali: Palermo, Catania, Lamezia Terme, Bari, Firenze.

Voli internazionali: Il Cairo, Tunisi, Algeri, Tirana, Tel Aviv.

Voli in Canada: Montreal, Ottawa, Vancouver, Calgary, Edmonton, St. John’s

Voli negli Stati Uniti: Boston, Orlando, Dallas, Fort Lauderdale

Questo accordo sui voli permette, per esempio, di viaggiare da Firenze a Vancouver o da Bari a Dallas con un’unica prenotazione e scali garantiti. I passeggeri non dovranno più combinare autonomamente più voli separati e potranno contare su itinerari ottimizzati.

Programma fedeltà ITA Airways e Air Canada

Il rafforzamento della cooperazione tra ITA Airways e Air Canada è anche parte del percorso che porterà ITA a entrare ufficialmente in Star Alliance nei primi mesi del 2026. È inoltre in corso l’integrazione dei rispettivi programmi fedeltà, per permettere ai passeggeri di accumulare e utilizzare punti su entrambi i network.

