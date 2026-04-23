AEREO

Tecnologia, salute e alimentazione cambieranno la vita oltre la Terra

Lo spazio non è più solo una frontiera da esplorare. E’ un luogo in cui l’uomo inizia a pensare di vivere davvero.

È questo il messaggio emerso dalla conferenza “Abitare lo Spazio. Il caso Luna”, primo appuntamento del progetto “Space Habitat. La via italiana”. Promosso da Agenzia Spaziale Italiana con il MIMIT.

Il 22 aprile 2026 a Roma, al Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, istituzioni, industria e ricerca si sono confrontate su come vivere nello spazio in modo stabile e sostenibile.

Dall’esplorazione alla permanenza nello spazio

“La nuova stagione dell’esplorazione spaziale ci invita a ripensare la Luna: non più semplice meta di esplorazione, ma reale estensione della presenza umana oltre la Terra”.

Con queste parole il ministro Adolfo Urso ha evidenziato il cambio di paradigma: lo spazio non è più solo destinazione temporanea, ma luogo di permanenza.

Il ritorno dell’uomo sulla Luna, la prospettiva di basi permanenti e la crescente frequenza delle missioni delineano un percorso concreto verso una presenza stabile. In questo contesto si inserisce il progetto “Space Habitat. La via italiana”, che punta a integrare competenze scientifiche, industriali ed economiche con quelle umanistiche.

Un ulteriore passo è rappresentato dallo Statement firmato a Washington con l’amministratore della NASA, Jared Isaacman, per la realizzazione – nel quadro del programma Artemis program – del primo modulo abitativo della futura stazione permanente sulla Luna.

Umanesimo spaziale: vivere nello spazio a misura d’uomo

Al centro della conferenza emerge il concetto di umanesimo spaziale, una visione che mette la persona al centro della progettazione.

Non si tratta più solo di sopravvivere, ma di vivere nello spazio garantendo condizioni adeguate sotto ogni aspetto: fisico, psicologico e sociale. Come sottolineato dal presidente dell’ASI Teodoro Valente, questa frontiera tecnologica ha già oggi ricadute concrete sulla vita quotidiana sulla Terra.

Salute e medicina: curarsi oltre la Terra

Il tema “Curarsi nello Spazio. Dal mantenimento in salute alla medicina d’urgenza” ha evidenziato come la permanenza umana richieda un ripensamento della sanità.

Le missioni di lunga durata impongono sistemi di monitoraggio continuo e la capacità di intervenire in autonomia anche in situazioni critiche. In assenza di supporto immediato dalla Terra, diventano fondamentali tecnologie per diagnosi e cura a distanza, aprendo nuove prospettive anche per la medicina terrestre.

Alimentazione nello spazio: autonomia e sostenibilità

“Mangiare nello Spazio. Dalla produzione alla nutrizione” rappresenta un nodo centrale per il futuro.

Non basterà portare cibo dalla Terra: bisognerà imparare a produrlo direttamente nello spazio. Per questo si studiano coltivazioni in ambienti controllati, in grado di garantire nutrizione e sostenibilità anche in condizioni estreme.

Habitat lunari e infrastrutture per lo spazio

I panel dedicati agli habitat hanno chiarito un punto: la Luna non sarà solo una meta, ma un vero banco di prova per capire come vivere fuori dalla Terra.

L’idea è costruire basi capaci di garantire sicurezza, energia e comunicazioni, sfruttando anche le risorse presenti sul posto. È così che le missioni potranno smettere di essere temporanee e diventare una presenza stabile.

Tecnologia e interazione uomo-macchina nello spazio

Nelle future missioni, uomini e macchine lavoreranno sempre più fianco a fianco.

Robot e sistemi di intelligenza artificiale non saranno semplici strumenti, ma veri alleati nelle attività quotidiane. Questo cambierà il modo di lavorare nello spazio e aprirà nuove domande, non solo tecnologiche ma anche etiche.

Il ruolo dell’Italia nello spazio

L’Italia si conferma protagonista nella filiera spaziale, con competenze riconosciute a livello internazionale.

Alla conferenza erano presenti alcuni dei principali protagonisti del settore spaziale italiano. Tra questi Massimo Claudio Comparini, managing director Space Division di Leonardo e presidente di Thales Alenia Space, insieme a Vincenzo Giorgio, amministratore delegato di Altec, e Nicola Melchiotti, alla guida di Cesi.

Accanto a loro, un ampio parterre di esperti del mondo scientifico e accademico: Mariano Bizzarri, direttore del Laboratorio Nazionale di Biomedicina Spaziale; Mario De Caro, titolare della cattedra UNESCO di Etica e Intelligenza Artificiale all’Università Roma Tre; Marta Del Bianco dell’ASI; Stefania De Pascale, ordinaria all’Università Federico II di Napoli; Marco Di Clemente e Marcello Di Costa per l’Agenzia Spaziale Italiana.

Presenti anche Andrea Merlo di Thales Alenia Space, Raffaele Mugnuolo, Serena Pezzilli e Simone Pirrotta dell’ASI, oltre a Paola Verde, Colonnello medico sperimentatore di volo dell’Aeronautica Militare.

Un insieme di competenze diverse che mostra come tecnologia, ricerca e visione umanistica stiano convergendo per affrontare le sfide della vita nello spazio.

Space Habitat: la visione italiana dello spazio

Il progetto, curato da Marco Panella e prodotto dalla factory culturale ArtiX, rappresenta un punto di svolta nella narrazione dello spazio.

Non solo tecnologia, ma anche cultura e progettazione: un approccio che restituisce alla conquista dello spazio una dimensione profondamente umana.

Il percorso proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori iniziative, tra cui la mostra prevista a dicembre 2026 presso Palazzo Piacentini.

Vivremo nello spazio? Una prospettiva concreta

La risposta che emerge dalla conferenza è chiara: sì, ma attraverso un processo graduale e complesso.

Lo spazio non diventerà naturalmente abitabile: sarà l’uomo a costruire le condizioni per viverci. La Luna rappresenta il primo passo concreto di questo percorso, destinato a ridefinire il futuro della presenza umana oltre la Terra.

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