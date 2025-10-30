AEREO

Msc Air Cargo amplia la flotta con due Boeing 777F previsti per la prima metà del 2026, consolidando il network globale della compagnia. L’annuncio è dell’amministratore delegato Jannie Davel durante il Cargo Facts Symposium 2025 a Nashville, negli Stati Uniti.

Msc Air Cargo rafforza la flotta

Attualmente dispone di una flotta composta da cinque Boeing 777-200F: quattro gestiti tramite accordo ACMI con Atlas Air e uno di proprietà diretta, immatricolato I-Msca e denominato Alfirk, operato dalla controllata AlisCargo.

L’arrivo dei due nuovi Boeing 777F porterà la flotta a sette aeromobili operativi, aumentando la capacità globale della compagnia.

Espansione del network verso Asia ed Europa

Dal gennaio 2025, Msc Air Cargo ha progressivamente ampliato il network con nuove rotte dall’aeroporto di Maastricht Aachen verso l’Asia, includendo collegamenti con Hong Kong e Xiamen.

Queste tratte si concentrano sul trasporto di merci e commercio elettronico, integrandosi alle rotte da Almaty, in Kazakistan, rafforzando le connessioni tra Europa e Asia.

Collegamenti europei e intercontinentali di Msc Air Cargo

La rete europea della compagnia è estesa con voli regolari da Amsterdam, Budapest, Liegi e Milano Malpensa, raggiungendo destinazioni come Seoul Incheon, Tokyo Narita, Ezhou, Karaganda, Hong Kong, Mexico City, Miami, Los Angeles, Chicago e Quito.

I collegamenti dall’Asia verso Europa e Americhe prevedono frequenze variabili da una a più volte a settimana, secondo le direttrici di traffico.

Operatività e hub europei di Msc Air Cargo

Nel primo trimestre del 2025 ha avviato l’impiego diretto di un quinto Boeing 777F tramite AlisCargo, assumendo il ruolo di secondo hub europeo presso Milano Malpensa.

L’integrazione di AlisCargo Airlines nel network operativo ha aumentato autonomia gestionale e capacità della compagnia. Parallelamente, per le rotte asiatiche e americane, sono impiegati Boeing 747-400F in noleggio operati da Atlas Air.

Servizi integrati e Road Feeder Service

Oltre alla flotta aerea, Msc Air Cargo ha sviluppato un Road Feeder Service con 94 collegamenti su gomma: 74 in Europa, 14 nelle Americhe e 6 nell’Asia-Pacifico.

Nel 2024 la compagnia ha effettuato 2.518 voli servendo 21 località in tre continenti. Ha rafforzato la strategia di crescita del trasporto cargo e la connettività globale.

