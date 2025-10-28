AEREO

EGYPTAIR trasporta 130 capolavori egizi per la mostra Tesori dei Faraoni a Roma, rafforzando il legame culturale tra Italia ed Egitto.

La compagnia di bandiera dell’Egitto EGYPTAIR, che vola verso oltre 80 destinazioni in 54 Paesi con una flotta di oltre 65 aeromobili, è official carrier dell’esposizione ospitata alle Scuderie del Quirinale dal 24 ottobre 2025 al 3 maggio 2026.

Come EGYPTAIR ha portato i Tesori dei Faraoni in Italia?

L’esposizione riunisce opere provenienti dai musei di Il Cairo e Luxor, testimonianze della millenaria civiltà egizia che richiedono procedure logistiche di alto livello.

Grazie agli aeromobili messi a disposizione da EGYPTAIR e alla sua esperienza nella gestione di carichi preziosi e delicati, queste opere straordinarie e allo stesso tempo bisognose di una cura particolare nelle fasi di imballaggio e trasporto sono arrivate nelle sale delle Scuderie del Quirinale a Roma, rendendo possibile questo importante evento a livello nazionale e internazionale.

Un legame culturale sempre più solido

Il trasferimento in Italia dei Tesori dei Faraoni sottolinea la collaborazione tra due Paesi uniti da una lunga storia di scambi culturali e commerciali. L’Italia resta una porta d’ingresso privilegiata verso il patrimonio delle Terre del Nilo.

EGYPTAIR opera in Italia da più di sessant’anni, rendendo l’Egitto una meta familiare e accessibile. Nel 2024 ha trasportato oltre 269.000 passeggeri tra Italia ed Egitto, con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Malpensa per Il Cairo, pari a 30 frequenze settimanali.

Nell’estate 2025, da aprile a luglio, hanno volato con EGYPTAIR 2.435.340 passeggeri, con l’Italia prima nazione europea per volume di traffico, davanti a Londra e Parigi. Forte interesse anche verso il Mar Rosso e le nuove destinazioni Marsa Matrouh ed El Alamein, a conferma di una relazione in continua crescita.

Nuovi aeromobili per il futuro dei collegamenti Italia Egitto

Il legame tra i due Paesi sarà ulteriormente rafforzato con l’arrivo di nuovi aeromobili Airbus 350-900 e Boeing B737-800MAX 8, previsti entro la fine del 2025. Questi investimenti di EGYPTAIR miglioreranno efficienza operativa, comfort e capacità dei collegamenti.