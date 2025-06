AEREO

Milano Malpensa è il miglior aeroporto cargo del 2025, premiato a Monaco come “Hub dell’anno” e consolida il suo ruolo di leader nel trasporto merci aereo europeo.

L’aeroporto di Milano Malpensa, il più importante d’Italia, è stato insignito del titolo di “Miglior aeroporto cargo del 2025 – Regional Cargo Hub” in occasione degli Air Cargo Week – World Air Cargo Awards 2025, svoltisi a Monaco di Baviera. Un risultato che proietta lo scalo lombardo al centro della logistica internazionale, riconoscendone l’eccellenza operativa, la visione strategica e la capacità di fare sistema.

Il premio è stato consegnato durante l’evento Air Cargo Europe, una delle manifestazioni globali più rilevanti per il settore del trasporto merci aereo, dove Malpensa ha superato la concorrenza di aeroporti di prestigio come Bangalore (India), Monaco di Baviera (Germania), Bruxelles (Belgio) e Budapest (Ungheria).

Milano Malpensa miglior aeroporto cargo del 2025 nel trasporto merci aereo

Grande soddisfazione da parte delle istituzioni italiane e lombarde. Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed europee, Raffaele Cattaneo, ha partecipato alla premiazione e ha dichiarato che l’aeroporto di Malpensa rappresenta una storia di successo.

Il premio a Milano Malpensa come miglior aeroporto cargo del 2025 conferma il valore delle persone che ogni giorno operano all’interno dello scalo. Da lombardo e da varesino, Raffaele Cattaneo si è detto orgoglioso di questo risultato che testimonia l’impatto strategico di Malpensa sullo sviluppo economico del territorio.

Nasce Milano Malpensa Cargo Community: il futuro del cargo aereo è condiviso

Il riconoscimento internazionale con il premio per Milano Malpensa come miglior aeroporto cargo del 2025 arriva in un momento di profonda trasformazione e rilancio per Malpensa.

Proprio in occasione della fiera di Monaco, SEA Aeroporti di Milano ha presentato ufficialmente il progetto “Milano Malpensa Cargo Community”, una piattaforma collaborativa che coinvolge tutti gli attori della filiera cargo aeroportuale: compagnie aeree, handler, spedizionieri, corrieri, operatori logistici, autotrasportatori e partner tecnologici.

L’obiettivo è trasformare Malpensa in un ecosistema integrato, digitale, sostenibile e competitivo, capace di affrontare in maniera unitaria le sfide del mercato globale.

I numeri di Malpensa: leader nazionale e player europeo nel trasporto merci aereo

Con oltre 782.000 tonnellate di merci movimentate nel 2024 e 25.000 voli all-cargo, Milano Malpensa detiene una quota del 60% del traffico cargo nazionale, affermandosi come primo aeroporto cargo in Italia e tra i primi dieci in Europa per traffico merci.

Il premio ricevuto a Monaco conferma il ruolo sempre più strategico dello scalo varesino all’interno delle rotte globali del trasporto aereo di merci, anche grazie alla sua posizione privilegiata nel cuore del tessuto produttivo lombardo.

SEA Aeroporti di Milano

A commentare il premio Francesco Raschi, Direttore Cargo & Real Estate di SEA Aeroporti di Milano. Il premio per Milano Malpensa come miglior aeroporto cargo del 2025 riconosce l’impegno collettivo verso l’eccellenza. Con la Milano Malpensa Cargo Community avviato un modello collaborativo che valorizza le competenze, investe in innovazione e punta a una crescita sostenibile. Malpensa è il fulcro di una nuova logistica integrata, più moderna, più digitale, più resiliente.

I pilastri della Milano Malpensa Cargo Community per il trasporto merci aereo

Il progetto Milano Malpensa Cargo Community si fonda su cinque direttrici strategiche che rappresentano il cuore della nuova visione del trasporto merci aereo:

Efficienza operativa: ottimizzazione delle performance attraverso una gestione integrata della catena logistica. Connettività globale: potenziamento delle rotte e intermodalità per rafforzare la posizione di hub internazionale. Innovazione e digitalizzazione: sviluppo dell’ecosistema Smart City per la digitalizzazione dei flussi e la condivisione in tempo reale dei dati tra tutti i soggetti coinvolti. Sostenibilità ambientale: impegno concreto verso la carbon neutrality e il miglioramento dell’impatto ambientale. Sviluppo inclusivo: coinvolgimento attivo del territorio e valorizzazione delle relazioni istituzionali e industriali.

Strumenti operativi per il trasporto merci aereo

Tra gli strumenti concreti introdotti dalla Community di Milano Malpensa:

Carta dei Servizi Merci , unica in Italia, validata da ENAC: monitora e certifica le performance degli operatori aeroportuali.

, unica in Italia, validata da ENAC: monitora e certifica le performance degli operatori aeroportuali. Ecosistema Smart City: piattaforma digitale che consente una gestione in tempo reale dei processi doganali, logistici e operativi, connettendo in modo trasparente tutti gli stakeholder.

Un modello da seguire per il cargo aereo europeo

Il modello Malpensa si propone ora come riferimento anche per altri scali europei. L’adozione di tecnologie intelligenti, l’approccio integrato e il coinvolgimento degli attori della filiera sono considerati le leve vincenti per sostenere la crescita del comparto cargo aereo in Europa.

La partecipazione delle istituzioni, il supporto di Regione Lombardia e l’alleanza tra pubblico e privato rafforzano la capacità dello scalo di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato, potenziando competitività e resilienza.

Il premio ottenuto da Milano Malpensa come miglior aeroporto cargo del 2025 non è solo un riconoscimento, ma l’inizio di una nuova fase. Grazie alla Cargo Community, Malpensa punta a diventare un modello di riferimento per l’intera Europa, capace di coniugare crescita economica, innovazione e sostenibilità.

In un mondo sempre più connesso e interdipendente, Malpensa si afferma come hub strategico del trasporto merci internazionale, portando l’Italia al centro delle rotte globali.

