AEREO

Tra le migliori compagnie aeree del mondo nel 2026, Singapore Airlines conquista il primo posto della classifica Skytrax. È stata nominata World’s Best Airline per la sesta volta.

La classifica comprende oltre 300 compagnie aeree. Skytrax assegna i World Airline Awards dal 1999.

Compagnie aeree 2026: ecco le migliori

Singapore Airlines ha conquistato il premio per la migliore Economy Class e quello per il miglior catering in Economy.

Qatar Airways è seconda e vince i premi per migliore Business Class, migliore compagnia del Medio Oriente e Wi-Fi di bordo. Terza Cathay Pacific, premiata per il miglior personale di cabina e la migliore lounge di First Class.

ANA All Nippon Airways è quarta, mentre Turkish Airlines chiude la Top 5 ed è la migliore compagnia aerea d’Europa.

Le migliori compagnie aeree del mondo nel 2026

Singapore Airlines

Qatar Airways

Cathay Pacific

ANA All Nippon Airways

Turkish Airlines

Emirates

Air France

Hainan Airlines

Japan Airlines

Korean Air

EVA Air

Qantas Airways

STARLUX Airlines

Lufthansa

Saudi Arabian Airlines

Iberia

Air Canada

Virgin Atlantic

Swiss Int’l Air Lines

Thai Airways

Tutti i primi posti nelle categorie speciali Skytrax

Cathay Pacific è prima per il miglior cabin crew; AirAsia è la migliore low cost e Bangkok Airways la migliore compagnia regionale. EVA Air guida la categoria dedicata alle famiglie, mentre STARLUX Airlines è la compagnia più pulita.

Air Transat vince tra le compagnie leisure, Emirates per l’intrattenimento di bordo e ANA All Nippon Airways per i servizi aeroportuali. EGYPTAIR è la compagnia più migliorata.

Nelle classi di viaggio, Air France è prima per la First Class, Qatar Airways per la Business Class, EVA Air per la Premium Economy e Singapore Airlines per l’Economy Class.

Le compagnie aeree premiate nelle diverse regioni

Turkish Airlines è la migliore in Europa. Air Canada in Nord America. Qantas nell’area Australia/Pacifico. Hainan Airlines in Cina. Ethiopian Airlines in Africa. LATAM Airlines in Sud America.

Tra le low cost regionali, Vueling vince in Europa. Allegiant Air in Nord America. FlySafair in Africa. IndiGo in India e Asia meridionale. JetSMART in Sud America. flynas in Medio Oriente. FlyArystan in Asia Centrale e CIS.

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