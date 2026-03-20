Migliori compagnie aeree al mondo 2026: classifica AirlineRatings
Full service, ibride, low cost e cargo con tutti i vincitori
Quali sono le migliori compagnie aeree al mondo nel 2026? La risposta arriva da AirlineRatings.com con la sua nuova classifica. I criteri includono servizio, comfort, catering, intrattenimento e valore complessivo.
Non si basa sulle opinioni dei passeggeri, ma su criteri concreti legati all’esperienza di volo. Ne emerge una classifica che fotografa le compagnie con il miglior servizio a bordo, suddivise tra full service, ibride e low cost.
Migliori compagnie aeree full service 2026
Le compagnie a servizio completo rappresentano il livello più alto nel trasporto aereo, con servizi inclusi, cabine premium e un’esperienza curata in ogni dettaglio.
Classifica 2026
Qatar Airways
Cathay Pacific
Singapore Airlines
Korean Air
STARLUX Airlines
Japan Airlines
Turkish Airlines
Emirates
Air New Zealand
Etihad Airways
EVA Air
Qantas
Virgin Atlantic
Hainan Airlines
All Nippon Airways
Vietnam Airlines
JetBlue
KLM
Air France
Malaysia Airlines
Thai Airways
Fiji Airways
Saudia
Garuda Indonesia
LOT Polish Airlines
Qatar Airways mantiene il primo posto con un servizio di alto livello, un intrattenimento completo e una business class tra le migliori in circolazione.
Tra le compagnie che si sono maggiormente distinte nel 2026 c’è STARLUX Airlines, in forte crescita grazie a cabine moderne e servizio premium. Da segnalare anche l’ingresso di JetBlue e LOT nella categoria full service, con un ampliamento dei servizi inclusi.
Migliori compagnie aeree ibride 2026
Le compagnie ibride rappresentano oggi uno dei modelli più diffusi, soprattutto in Europa e Nord America, combinando servizi essenziali sulle tratte brevi e un’offerta completa sui voli a lungo raggio.
Classifica 2026
Lufthansa
WestJet
Virgin Australia
Delta Air Lines
United Airlines
American Airlines
Swiss International Air Lines
Finnair
British Airways
TAP Air Portugal
Iberia
Air Canada
Alaska Airlines
Avianca
Air Europa
Scandinavian Airlines
Air Transat
Austrian Airlines
Southwest Airlines
ITA Airways
Lufthansa conquista il primo posto grazie a un modello ibrido ben bilanciato: servizi a pagamento sulle tratte brevi e un’esperienza completa sui voli intercontinentali, con particolare attenzione alla nuova business class.
Migliori compagnie aeree low cost 2026
Le low cost continuano a evolversi, offrendo sempre più servizi e migliorando l’esperienza complessiva pur mantenendo tariffe competitive.
Classifica 2026
HK Express
Jetstar
AirAsia
airBaltic
Scoot
Flynas
Breeze Airways
easyJet
Wizz Air
VietJet Air
Ryanair
Jet2
TUI Group
Cebu Pacific
Go First
Norwegian
Volaris
SKY Airline
Vueling
Spring Airlines
HK Express conquista il primo posto grazie all’eccellente qualità del servizio e a un’offerta gastronomica superiore alla media delle low cost. Seguono Jetstar e AirAsia, entrambe apprezzate per servizi innovativi e rete in espansione.
Migliori compagnie ultra low cost e regionali
Tra le compagnie ultra low cost si distinguono VietJet Air, al primo posto, e Wizz Air, seconda grazie alla forte presenza in Europa e a un modello altamente efficiente.
Il premio come migliore compagnia regionale al mondo va a Porter Airlines, che si distingue per comfort elevato, Wi-Fi gratuito e un servizio di bordo superiore alla media sulle rotte a corto raggio.
Miglior compagnia cargo al mondo 2026
Il premio per il miglior servizio di trasporto merci di marca al mondo è stato assegnato a Cathay Cargo.
Il vettore si distingue per una rete globale solida, un posizionamento premium e la costruzione di un marchio cargo altamente riconoscibile. Offre prodotti specializzati e soluzioni dedicate per il trasporto di farmaceutici, merci deperibili e spedizioni ad alto valore.
L’hub di Hong Kong, dotato di strutture di movimentazione all’avanguardia, garantisce elevata efficienza operativa. A questo si aggiungono prestazioni costanti e innovazione nei servizi cargo digitali, che rendono Cathay Cargo uno dei principali punti di riferimento nel settore del trasporto aereo merci.
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