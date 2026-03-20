AEREO

Full service, ibride, low cost e cargo con tutti i vincitori

Quali sono le migliori compagnie aeree al mondo nel 2026? La risposta arriva da AirlineRatings.com con la sua nuova classifica. I criteri includono servizio, comfort, catering, intrattenimento e valore complessivo.

Non si basa sulle opinioni dei passeggeri, ma su criteri concreti legati all’esperienza di volo. Ne emerge una classifica che fotografa le compagnie con il miglior servizio a bordo, suddivise tra full service, ibride e low cost.

Migliori compagnie aeree full service 2026

Le compagnie a servizio completo rappresentano il livello più alto nel trasporto aereo, con servizi inclusi, cabine premium e un’esperienza curata in ogni dettaglio.

Classifica 2026

Qatar Airways

Cathay Pacific

Singapore Airlines

Korean Air

STARLUX Airlines

Japan Airlines

Turkish Airlines

Emirates

Air New Zealand

Etihad Airways

EVA Air

Qantas

Virgin Atlantic

Hainan Airlines

All Nippon Airways

Vietnam Airlines

JetBlue

KLM

Air France

Malaysia Airlines

Thai Airways

Fiji Airways

Saudia

Garuda Indonesia

LOT Polish Airlines

Qatar Airways mantiene il primo posto con un servizio di alto livello, un intrattenimento completo e una business class tra le migliori in circolazione.

Tra le compagnie che si sono maggiormente distinte nel 2026 c’è STARLUX Airlines, in forte crescita grazie a cabine moderne e servizio premium. Da segnalare anche l’ingresso di JetBlue e LOT nella categoria full service, con un ampliamento dei servizi inclusi.

Migliori compagnie aeree ibride 2026

Le compagnie ibride rappresentano oggi uno dei modelli più diffusi, soprattutto in Europa e Nord America, combinando servizi essenziali sulle tratte brevi e un’offerta completa sui voli a lungo raggio.

Classifica 2026

Lufthansa

WestJet

Virgin Australia

Delta Air Lines

United Airlines

American Airlines

Swiss International Air Lines

Finnair

British Airways

TAP Air Portugal

Iberia

Air Canada

Alaska Airlines

Avianca

Air Europa

Scandinavian Airlines

Air Transat

Austrian Airlines

Southwest Airlines

ITA Airways

Lufthansa conquista il primo posto grazie a un modello ibrido ben bilanciato: servizi a pagamento sulle tratte brevi e un’esperienza completa sui voli intercontinentali, con particolare attenzione alla nuova business class.

Migliori compagnie aeree low cost 2026

Le low cost continuano a evolversi, offrendo sempre più servizi e migliorando l’esperienza complessiva pur mantenendo tariffe competitive.

Classifica 2026

HK Express

Jetstar

AirAsia

airBaltic

Scoot

Flynas

Breeze Airways

easyJet

Wizz Air

VietJet Air

Ryanair

Jet2

TUI Group

Cebu Pacific

Go First

Norwegian

Volaris

SKY Airline

Vueling

Spring Airlines

HK Express conquista il primo posto grazie all’eccellente qualità del servizio e a un’offerta gastronomica superiore alla media delle low cost. Seguono Jetstar e AirAsia, entrambe apprezzate per servizi innovativi e rete in espansione.

Migliori compagnie ultra low cost e regionali

Tra le compagnie ultra low cost si distinguono VietJet Air, al primo posto, e Wizz Air, seconda grazie alla forte presenza in Europa e a un modello altamente efficiente.

Il premio come migliore compagnia regionale al mondo va a Porter Airlines, che si distingue per comfort elevato, Wi-Fi gratuito e un servizio di bordo superiore alla media sulle rotte a corto raggio.

Miglior compagnia cargo al mondo 2026

Il premio per il miglior servizio di trasporto merci di marca al mondo è stato assegnato a Cathay Cargo.

Il vettore si distingue per una rete globale solida, un posizionamento premium e la costruzione di un marchio cargo altamente riconoscibile. Offre prodotti specializzati e soluzioni dedicate per il trasporto di farmaceutici, merci deperibili e spedizioni ad alto valore.

L’hub di Hong Kong, dotato di strutture di movimentazione all’avanguardia, garantisce elevata efficienza operativa. A questo si aggiungono prestazioni costanti e innovazione nei servizi cargo digitali, che rendono Cathay Cargo uno dei principali punti di riferimento nel settore del trasporto aereo merci.

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