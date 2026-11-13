AEREO

Microsoft Outlook down. Il blackout che sta mettendo in difficoltà aziende e uffici in tutto il mondo arriva anche nelle comunicazioni del trasporto aereo.

Un messaggio che non parte, una risposta che non arriva, il timore di perdere aggiornamenti importanti su un volo già prenotato. Per chi deve volare, il problema può diventare molto concreto.

Il guasto è iniziato giovedì 12 novembre 2026 e prosegue venerdì 13, coinvolgendo Outlook, Exchange Online e altri servizi Microsoft 365.

Microsoft ha segnalato difficoltà legate alla propria infrastruttura e avviato interventi di ripristino, con miglioramenti graduali ma senza garantire subito un ritorno completo alla normalità.

Microsoft Outlook down: cosa succede ai voli e alle compagnie aeree

A segnalare i rischi per i voli è RimborsoAlVolo, società specializzata nell’assistenza ai passeggeri: le comunicazioni via email potrebbero non raggiungere destinatari e operatori.

In gioco ci sono avvisi su ritardi, cancellazioni, modifiche degli orari e cambi di gate.

Non è soltanto un’ipotesi. Alcune compagnie aeree hanno comunicato difficoltà nel ricevere le email dei clienti. I voli restano regolari e le comunicazioni sono state reindirizzate su canali funzionanti.

Questo non significa che il traffico aereo mondiale sia fermo: il guasto alle email va distinto dai sistemi che gestiscono i voli.

Voli cancellati o in ritardo: quando spettano 600 euro

Il Regolamento europeo 261/2004 continua a valere anche durante un blackout.

Nei casi previsti, chi subisce una cancellazione può scegliere tra rimborso del biglietto e trasporto alternativo. Restano inoltre le tutele di assistenza, dai pasti all’eventuale sistemazione in albergo.

La compensazione può raggiungere 250, 400 o 600 euro, secondo la distanza, per cancellazioni senza adeguato preavviso o ritardi all’arrivo di almeno tre ore. Non è automatica: contano le circostanze e le eventuali cause eccezionali dimostrate dal vettore.

Email non ricevuta: come proteggere il volo

Controllare sito e app della compagnia, tabelloni aeroportuali e canali di assistenza alternativi è la prima precauzione.

Conservare screenshot, biglietti e ricevute può aiutare a contestare un disservizio. Se un volo viene anticipato di oltre un’ora, inoltre, possono scattare le tutele previste per le cancellazioni: l’assenza di un’email non annulla automaticamente i diritti.