AEREO

Il trasporto aereo merci tiene nonostante le tensioni in Medio Oriente. Secondo gli ultimi dati di WorldACD Market Data, nella settimana 24 del 2026, compresa tra l’8 e il 14 giugno, il mercato globale del cargo aereo è rimasto stabile, con volumi in lieve crescita, capacità invariata e tariffe ferme.

Trasporto aereo merci: tonnellaggio globale in aumento

A livello mondiale, il tonnellaggio del trasporto aereo merci è aumentato dell’1% su base settimanale. Il dato conferma una fase di stabilizzazione del mercato, dopo settimane caratterizzate da volatilità, festività e pressioni operative su alcune aree strategiche.

Su base annua, il peso tassabile globale è aumentato del 10%. La spinta principale è arrivata da Medio Oriente e Asia meridionale (MESA).

In quest’area i volumi sono cresciuti del 22%. Seguono Africa (+14%) e Asia Pacifico (+12%)

Medio Oriente e Asia meridionale sostengono la crescita

Le performance regionali restano differenziate. I volumi sono diminuiti in America Centrale e Meridionale (-5%) e in Nord America (-1%), mentre sono cresciuti tra il 2% e il 4% nelle altre regioni.

Nonostante l’escalation nel Golfo, i volumi in uscita da MESA sono aumentati del 4% su base settimanale, sostenuti anche dalla ripresa post-Eid al-Adha. La capacità dalla regione è invece calata del 2%, dopo il forte incremento della settimana precedente.

Rotte Asia-Europa in crescita, Asia-USA in calo

Il traffico dall’Asia Pacifico verso l’Europa è cresciuto del 2% su base settimanale. Sulle rotte verso gli Stati Uniti, invece, i volumi sono diminuiti del 2%.

In evidenza la Malesia, con un rimbalzo del 36% verso l’Europa, e Singapore, in crescita del 9%.

Tariffe del trasporto aereo merci ferme a 3,23 dollari al kg

Sul fronte dei prezzi, la tariffa media globale del trasporto aereo merci è rimasta stabile a 3,23 dollari al kg.

Rispetto allo scorso anno, però, le tariffe restano elevate: l’aumento complessivo è del 34%.

Secondo WorldACD, una stabilizzazione del Medio Oriente potrebbe favorire il recupero graduale della capacità belly cargo, ma il ritorno ai livelli pre-crisi richiederà ancora tempo.

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