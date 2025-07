AEREO

Nubifragi e vento forte, disagi per i passeggeri e allerta arancione confermata anche per domenica

All’aeroporto Orio al Serio 13 voli dirottati a causa del maltempo che sta colpendo la Lombardia. A causa di un violento nubifragio, accompagnato da raffiche di vento e piogge torrenziali, L’aeroporto di Bergamo Orio al Serio ha dovuto ridistribuire i voli su altri aeroporti del Nord Italia.

Voli dirottati, maltempo in Lombardia

Secondo quanto riportato da fonti aeroportuali, nella mattinata di sabato 5 luglio:

9 voli in arrivo sono stati dirottati verso l’aeroporto di Bologna ;

in arrivo sono stati ; 3 voli sono stati inviati a Milano Malpensa ;

sono stati inviati a ; 1 volo è stato dirottato a Verona.

Il dirottare i voli è stato necessario per garantire la sicurezza dei passeggeri, data l’impossibilità di atterrare a Bergamo-Orio al Serio in condizioni meteorologiche estreme. L’interruzione ha inoltre causato ritardi anche nelle partenze, dovuti alla necessità di riposizionare i velivoli negli aeroporti originari.

Le cause del caos: nubifragi e downburst

Le piogge intense e le raffiche di vento che hanno colpito la Lombardia, sono riconducibili a un fenomeno di downburst, ovvero un violento flusso discendente che genera raffiche improvvise. Il maltempo ha reso estremamente difficile l’operatività dei voli, che sono stati dirottati, soprattutto nella fascia oraria tra le 7:00 e le 10:00 del mattino.

Le autorità hanno confermato che il maltempo continuerà anche nelle prossime ore, con un’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile per la giornata di domenica 6 luglio.

Situazione negli aeroporti: voli cancellati, in ritardo e dirottati

I passeggeri dei voli in partenza e in arrivo a Orio al Serio sono stati informati tramite i canali ufficiali di SACBO, la società di gestione dell’aeroporto. Tuttavia, in molti casi i viaggiatori hanno lamentato carenze informative e tempi d’attesa superiori alle tre ore per la riassegnazione dei voli o la comunicazione delle nuove destinazioni.

Le compagnie aeree coinvolte nei voli dirottati per maltempo in Lombardia stanno procedendo al riposizionamento degli aeromobili e al supporto ai passeggeri secondo le direttive ENAC.

Allerta maltempo in Lombardia: previsioni per il weekend

Il Centro Meteo Lombardo prevede che l’instabilità proseguirà almeno fino a lunedì, con ulteriori temporali intensi, grandine e raffiche di vento. Le province più colpite sono: Bergamo, Como, Milano, Monza e Brianza.

Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti, soprattutto in auto e in prossimità di corsi d’acqua, alcuni dei quali sono già esondati.

Voli aerei in difficoltà: controllare lo stato dei voli

Il maltempo in Lombardia sta causando gravi problemi al traffico aereo, con voli dirottati da Orio al Serio verso altri scali del Nord Italia. La raccomandazione per i passeggeri è di verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea o tramite i siti ufficiali degli aeroporti.

Continua a leggere: Volo Ryanair incendio a Palma di Maiorca: 18 feriti per falso allarme