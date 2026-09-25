AEREO

Malpensa diventa aeroporto Silvio Berlusconi. Oggi, venerdì 25 settembre, il Terminal 1 ospita alle 11 la cerimonia ufficiale dedicata all’intitolazione dello scalo all’ex presidente del Consiglio. Un appuntamento che richiama a Malpensa rappresentanti delle istituzioni, di Enac e di SEA.

La denominazione completa è “Aeroporto Internazionale Milano Malpensa – Silvio Berlusconi”. La giornata di oggi segna soprattutto il passaggio pubblico del nuovo nome. Sul piano amministrativo, infatti, l’intitolazione era già entrata in vigore l’11 luglio 2024 con l’ordinanza 2/2024 di Enac. È il momento scelto per presentare l’intitolazione, dopo oltre due anni dall’avvio formale della nuova denominazione dello scalo.

Cerimonia aeroporto Malpensa Berlusconi

Alla cerimonia sono annunciati il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Previsti anche gli interventi del commissario straordinario Enac Carlo Mearelli, della presidente di SEA Micaela Castelli e di Paolo Berlusconi. L’appuntamento è fissato al Terminal 1, nel cuore dell’aeroporto di Milano Malpensa.

Cosa cambia per chi vola dall’aeroporto di Malpensa

Per i passeggeri non cambia il codice internazionale dello scalo. Malpensa resta MXP nei sistemi di prenotazione e sui biglietti aerei. A cambiare è soprattutto la denominazione ufficiale, che sarà sempre più visibile nella comunicazione e nella segnaletica dell’aeroporto.

Il nome Silvio Berlusconi si affianca quindi a Milano Malpensa senza sostituire il riferimento con cui lo scalo è conosciuto in Italia e all’estero.

La cerimonia del 25 settembre rende più evidente questa nuova identità. Per chi arriva o parte da Malpensa, il cambiamento sarà soprattutto visivo, mentre restano invariati i riferimenti operativi utilizzati ogni giorno dai viaggiatori.

Con l’evento di oggi il nome di Berlusconi entra così in modo ancora più riconoscibile negli spazi di uno degli aeroporti più importanti d’Italia, punto di riferimento per Milano e per la Lombardia.

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