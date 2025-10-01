AEREO

Il Gruppo Lufthansa ha annunciato, in occasione del Capital Markets Day di Monaco, che entro il 2030 saranno eliminati circa 4.000 posti di lavoro. Si tratta di una misura che coinvolgerà principalmente i ruoli amministrativi e che sarà gestita da Lufthansa in consultazione con le parti sociali.

Taglio dei posti di lavoro annunciato da Lufthansa

Secondo quanto dichiarato da Lufthansa, la riduzione dei posti di lavoro è il risultato di una profonda riorganizzazione interna. Il Gruppo ha sottolineato che l’obiettivo è rendere l’organizzazione più snella ed eliminare duplicazioni di attività. Proprio per questo, sta valutando quali attività non saranno più necessarie in futuro.

Digitalizzazione e intelligenza artificiale

Il comunicato ufficiale Lufthansa evidenzia che i profondi cambiamenti introdotti dalla digitalizzazione e il crescente uso dell’intelligenza artificiale porteranno a maggiore efficienza nei processi. È su questa base che Lufthansa ha deciso di pianificare un taglio di 4.000 posti di lavoro entro il 2030.

Riduzione dei posti di lavoro in Lufthansa

La compagnia ha chiarito che la maggior parte dei 4.000 posti di lavoro sarà tagliata in Germania. Ha ribadito che i tagli riguarderanno soprattutto l’area amministrativa e non quella operativa, e saranno realizzati con il coinvolgimento delle parti sociali.

Strategia di efficienza e redditività

Con il piano di riduzione dei posti di lavoro entro il 2030, Lufthansa intende rafforzare la propria redditività. Il Gruppo ha spiegato che la cooperazione integrata tra le società interne porterà a processi più rapidi, responsabilità più chiare e una gestione complessivamente più efficace.

Ha quindi presentato questo piano come parte di una trasformazione di lungo periodo, con l’obiettivo di garantire un’organizzazione moderna, efficiente e competitiva nel mercato internazionale.

