AEREO

Ecco come la compagnia aerea ha attraversato guerre, crisi e rivoluzioni tecnologiche

Lufthansa festeggia 100 anni di voli nel 2026, celebrando un secolo di storia dell’aviazione tra innovazione, crescita e visione futura.

Il centenario richiama due date chiave: il 6 gennaio 1926, con la fondazione della prima Luft Hansa, e il 6 aprile 1926, giorno del primo volo inaugurale.

Questo anniversario unisce memoria storica e prospettiva futura, perché racconta come Lufthansa abbia contribuito a collegare persone, culture ed economie.

Lufthansa e la nascita dei voli commerciali nel 1926

La storia di Lufthansa inizia nel 1926 dalla fusione tra Junkers Luftverkehr e Deutscher Aero Lloyd. Grazie a questa unione, la compagnia aerea sviluppa rapidamente una rete di voli europei.

Inoltre, l’innovazione tecnica e la visione imprenditoriale permettono di rendere il trasporto aereo più affidabile. In pochi anni, i voli diventano uno strumento centrale per la mobilità e per gli scambi economici.

Tra gli anni Trenta e il dopoguerra

Negli anni Trenta Lufthansa amplia le rotte e sperimenta voli di lunga distanza. Tuttavia, questo periodo include anche il capitolo più complesso della sua storia, legato all’epoca nazista.

Oggi la compagnia aerea affronta quella fase con un approccio critico basato sulla ricerca storica. Dopo la Seconda guerra mondiale, la prima Lufthansa viene sciolta. Di conseguenza, si apre una nuova fase che porta alla rifondazione del 1953 e alla ripresa dei voli nel 1955.

Lufthansa e l’era dei jet

Con gli anni Sessanta Lufthansa entra nell’era dei jet. I nuovi aeromobili aumentano velocità e comfort, mentre i voli a lungo raggio diventano più accessibili.

In questo decennio si consolida anche l’identità del marchio, con la gru che diventa uno dei simboli più riconoscibili dell’aviazione mondiale. Allo stesso tempo rafforza la propria presenza internazionale.

Lufthansa tra crescita globale e nuove sfide

Tra gli anni Settanta e Novanta Lufthansa affronta crisi energetiche e cambiamenti geopolitici, ma continua a crescere. La privatizzazione e lo sviluppo di attività specializzate rafforzano la struttura del gruppo.

Nel nuovo millennio arrivano sfide decisive, come gli attentati dell’11 settembre 2001 e, più recentemente, la pandemia di Covid-19. In entrambi i casi la compagnia aerea riorganizza le proprie attività, mantenendo operativi voli essenziali e investendo in efficienza.

Il significato del centenario nel 2026

Quando Lufthansa festeggia 100 anni di voli nel 2026, il messaggio va oltre la celebrazione. Il centenario rappresenta un momento di riflessione e rilancio.

Con il claim “We are the Journey”, Lufthansa ribadisce il proprio ruolo di collegamento globale e guarda al futuro puntando su innovazione, responsabilità e sviluppo sostenibile. Dopo un secolo di voli, la compagnia si prepara così ad affrontare il secondo secolo da protagonista dell’aviazione internazionale.

Leggi anche: ITA Airways cerca piloti e apre la Scuola di Volo in tutte le Regioni d’Italia