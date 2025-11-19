AEREO

L’accordo di capacità tra Lufthansa Cargo e ITA Airways entra in una nuova fase con l’avvio dell’orario invernale 2025. Dal 26 ottobre, infatti, le spedizioni merci partite da Roma-Fiumicino viaggiano sotto il numero AWB 020 di Lufthansa Cargo, ampliando in modo significativo la collaborazione tra le due compagnie.

Nelle prime due settimane di operatività sono già state trasportate oltre 1.000 tonnellate di cargo, utilizzando la stiva degli aeromobili passeggeri di ITA Airways. Restano per ora escluse le rotte da e per Stati Uniti e Canada, in attesa delle autorizzazioni regolatorie.

Nuova rete potenziata Lufthansa Cargo con l’hub di Roma

L’inserimento di nuove rotte da Roma permette a Lufthansa Cargo di aumentare la capacità di stiva disponibile di circa il 20%. Con questo ampliamento, Roma Fiumicino diventa il quinto hub europeo del vettore, affiancando Francoforte, Monaco, Vienna e Bruxelles.

L’estensione della rete offre ai clienti un ventaglio più ampio di possibilità di instradamento, con maggiore flessibilità nei collegamenti intercontinentali.

Più collegamenti verso Sud America e Asia

Grazie al nuovo accordo, Lufthansa Cargo può ora proporre:

Fino a 30 collegamenti settimanali verso il Sud America (Buenos Aires, Rio de Janeiro, San Paolo).

verso il Sud America (Buenos Aires, Rio de Janeiro, San Paolo). Fino a 21 voli settimanali verso l’Asia (Bangkok, Nuova Delhi, Tokyo-Haneda).

verso l’Asia (Bangkok, Nuova Delhi, Tokyo-Haneda). Rotte stagionali da Roma verso Mauritius e Malé.

In aggiunta, sono disponibili fino a 71 collegamenti settimanali con il Nord Africa (Algeri, Il Cairo, Accra, Dakar, Tunisi) e il Medio Oriente (Dubai, Riyadh).

Più integrazione con gli altri hub del Gruppo Lufthansa

Il nuovo hub romano consente un’integrazione più stretta tra la rete di Lufthansa Cargo e i principali aeroporti del gruppo: Francoforte, Monaco, Bruxelles e Vienna. Questo migliora anche la rete intracomunitaria di trasporto su gomma (RFS), fondamentale per la distribuzione merci all’interno dell’Europa.

La dichiarazione del CEO di Lufthansa Cargo

Ashwin Bhat, CEO di Lufthansa Cargo, ha definito questo sviluppo “un traguardo importante” nella crescita globale del network. Secondo Bhat, il nuovo hub di Roma permette ai clienti di accedere a un numero maggiore di rotte e di contare su un nodo strategico nel Sud Europa, in linea con la missione del gruppo di “abilitare il commercio globale”.

Una partnership rafforzata

La collaborazione tra ITA Airways e Lufthansa Cargo è iniziata quando il Gruppo Lufthansa ha acquisito una quota della compagnia italiana. Dallo scorso giugno commercializza progressivamente la capacità di stiva di ITA Airways su varie rotte, con l’obiettivo di rafforzare la rete complessiva e rispondere in modo più dinamico alle evoluzioni del mercato.

