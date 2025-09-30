AEREO

La questione dei licenziamenti ex Alitalia torna al centro dell’attenzione. Il Segretario Generale della FIT-CISL, Salvatore Pellecchia, ha lanciato un appello al Ministero del Lavoro e al Ministero dei Trasporti affinché intervengano subito per sospendere l’invio delle lettere di licenziamento ai lavoratori ex Alitalia.

Sospendere i licenziamenti ex Alitalia

“Auspichiamo che i Ministeri del Lavoro e dei Trasporti sospendano l’invio delle lettere di licenziamento ai lavoratori ex Alitalia. Le risorse per prorogare la cassa integrazione sono disponibili, anche nel Fondo straordinario del trasporto aereo: vanno utilizzate subito per garantire la pensione a coloro che hanno maturato i requisiti e percorsi di reimpiego per gli altri. Non è tollerabile scaricare oltre duemila famiglie senza alcuna tutela”.

Con queste parole, Pellecchia sottolinea la necessità di utilizzare immediatamente i fondi già stanziati per sospendere i licenziamenti ex Alitalia e prorogare la cassa integrazione nel trasporto aereo, evitando che la crisi occupazionale si trasformi in un dramma sociale.

FIT-CISL: risorse del fondo straordinario del trasporto aereo

Secondo quanto dichiarato dal Segretario Generale della FIT-CISL, le risorse per garantire continuità alla Cigs per i lavoratori ex Alitalia sono già presenti.

L’utilizzo immediato del fondo straordinario del trasporto aereo consentirebbe di accompagnare alla pensione chi ha maturato i requisiti e, al tempo stesso, di attivare percorsi di reimpiego per gli altri dipendenti.

Vertenza ex Alitalia: coinvolge oltre 2.000 famiglie

Il sindacato evidenzia che oltre 2.000 famiglie di ex dipendenti Alitalia rischiano di trovarsi senza alcuna tutela. La proroga della cassa integrazione straordinaria rappresenta quindi una misura indispensabile per garantire un sostegno concreto e immediato in una fase delicatissima.

L’incontro al Ministero del Lavoro

Le dichiarazioni di Pellecchia arrivano a margine dell’incontro di oggi presso il Ministero del Lavoro. L’incontro era dedicato proprio alla proroga della Cigs e alla procedura di licenziamento collettivo dei dipendenti ex Alitalia. Un passaggio decisivo per il futuro dei lavoratori coinvolti e delle loro famiglie.

