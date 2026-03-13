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Wcco cosa prevede la strategia tra GCAP e attività spaziali

Leonardo aggiorna il piano industriale al 2030. Il gruppo dell’aerospazio e difesa indica alcune priorità per i prossimi anni. Rafforzare le tecnologie strategiche. Ampliare la cooperazione internazionale. E consolidare la presenza nei mercati globali.

Nel documento emergono due direttrici principali. Da una parte lo sviluppo dell’aviazione militare di nuova generazione, legato anche ai grandi programmi internazionali. Dall’altra la crescita delle attività nel settore spazio, considerato uno dei comparti più dinamici per i prossimi anni.

L’obiettivo è consolidare la posizione del gruppo nei programmi internazionali e nei segmenti ad alto valore tecnologico.

Leonardo S.p.A. prevede un incremento della redditività e una maggiore integrazione tra le proprie divisioni industriali. La strategia si basa su innovazione, partnership e presenza nei principali programmi europei e globali.

Leonardo e il programma GCAP

Tra le priorità del piano c’è il rafforzamento del ruolo di Leonardo nel Global Combat Air Programme.

Il progetto riguarda un caccia di sesta generazione.

L’entrata in servizio è prevista nella metà del prossimo decennio.

Al programma partecipano Italia, Regno Unito e Giappone.

Leonardo avrà un ruolo centrale nello sviluppo di tecnologie chiave. Tra queste figurano:

sensori avanzati

radar di nuova generazione

sistemi elettronici di missione

Il GCAP non è solo un aereo. È un sistema di combattimento aereo integrato. Il velivolo opererà insieme a droni, satelliti e reti digitali militari.

Per l’industria italiana il programma rappresenta un progetto strategico di lungo periodo. Coinvolgerà grandi aziende e molte PMI della filiera aerospaziale.

Leonardo rafforza il settore spazio

Il piano industriale attribuisce grande importanza anche alle attività spaziali. Leonardo vuole espandere la propria presenza in un mercato in forte crescita.

Le aree di sviluppo includono:

osservazione della Terra

infrastrutture satellitari

servizi in orbita

applicazioni integrate per difesa e sicurezza

Il gruppo punta a rafforzare il proprio ruolo nel panorama spaziale europeo. La strategia prevede anche nuove collaborazioni industriali e iniziative comuni con altri operatori del continente.

Secondo le previsioni del piano, il settore spazio registrerà alcuni dei tassi di crescita più elevati all’interno del gruppo.

Leonardo e la strategia aerospaziale

Il piano industriale conferma la volontà di Leonardo di concentrarsi sui segmenti più avanzati dell’aerospazio.

L’azienda punta su tecnologie digitali, sistemi integrati e cooperazione internazionale. GCAP e spazio rappresentano due pilastri centrali della strategia per il prossimo decennio.

Per il gruppo italiano si tratta di una fase importante. Il nuovo piano mira a rafforzare la competitività industriale e il ruolo dell’Italia nei grandi programmi aerospaziali globali.

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