AEREO

Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha ufficializzato l’assegnazione a Leonardo del programma NMH (New Medium Helicopter), con un contratto del valore di circa un miliardo di sterline per la fornitura di 23 elicotteri multiruolo AW149 destinati alle Forze Armate britanniche.

Leonardo: produzione a Yeovil e rafforzamento della filiera industriale

La produzione sarà concentrata presso il sito di Yeovil, confermando il ruolo strategico del polo industriale nel sistema elicotteristico europeo e nella catena di fornitura del Regno Unito. Il programma garantisce continuità occupazionale lungo l’intera filiera nazionale e consolida competenze tecnologiche chiave nel comparto aeronautico militare.

Leonardo investe nel volo autonomo e tecnologie avanzate

L’accordo include inoltre un rafforzamento degli investimenti nel dominio del volo autonomo, con particolare attenzione allo sviluppo di piattaforme a pilotaggio remoto e capacità operative avanzate, tra cui il dimostratore Proteus sviluppato con la Royal Navy.

Cingolani: un passo strategico per Leonardo nel Regno Unito

Secondo l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, Roberto Cingolani, il programma rappresenta un passaggio rilevante per la presenza industriale del gruppo nel Regno Unito e per l’evoluzione delle capacità tecnologiche nei settori aerospazio, difesa e sicurezza, con ricadute industriali e operative di lungo periodo.

Cutillo: l’AW149 progettato per scenari operativi complessi

Per Gian Piero Cutillo, Managing Director di Leonardo Helicopters, l’AW149 introduce una piattaforma progettata per scenari operativi complessi, caratterizzata da architettura moderna, elevata interoperabilità e ampio margine di crescita tecnologica, elementi determinanti per l’efficacia missione nelle operazioni contemporanee.

Leonardo AW149: un elicottero multiruolo di nuova generazione

L’AW149 è configurato come elicottero multiruolo di nuova generazione, in grado di operare in ambienti severi e in missioni che spaziano dal trasporto tattico al supporto alle operazioni militari, fino agli interventi umanitari e di risposta alle emergenze. Il programma NMH consentirà la razionalizzazione delle flotte esistenti, migliorando efficienza operativa, flessibilità e sostenibilità logistica.

Leggi anche: Perché è precipitato l’elicottero di Rovagnati, l’incidente del modello AW109