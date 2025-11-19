AEREO

Leonardo completa la sottoscrizione dell’aumento di capitale di Avio esercitando i diritti di opzione e confermando le priorità strategiche. L’azienda comunica che la partecipazione scende al 19,30%, in linea con il piano di gestione del capitale.

La società aveva già avviato la monetizzazione della quota tramite una cessione realizzata a ottobre. La nuova sottoscrizione completa il percorso finanziario avviato nelle settimane precedenti. Inoltre, l’operazione consolida la presenza del Gruppo nel capitale Avio con una struttura aggiornata.

Le operazioni di Leonardo sul capitale Avio

Leonardo ha venduto 2.649.031 azioni Avio. La cessione è avvenuta sul mercato. Il prezzo medio registrato è stato pari a 37,75 euro per azione. L’azienda ha eseguito la vendita principalmente tramite una procedura di accelerated bookbuilding.

Gli investitori istituzionali hanno costituito il principale target dell’operazione. Questa fase ha ridotto la partecipazione iniziale. Inoltre, ha preparato il percorso per la successiva adesione all’aumento di capitale.

Leonardo esercita i diritti di opzione in Avio

Leonardo ha esercitato tutti i diritti di opzione disponibili. L’azienda ha sottoscritto 3.870.207 nuove azioni Avio. Il prezzo di emissione fissato è stato pari a 20,37 euro per azione.

L’operazione si inserisce nel piano di ristrutturazione della partecipazione. Inoltre, rappresenta un passaggio centrale nella ridefinizione del ruolo del Gruppo in Avio. La sottoscrizione completa il processo avviato con la precedente vendita sul mercato.

Le strategie finanziarie nella partecipazione Avio

Leonardo mantiene una presenza stabile nel capitale Avio. La società riduce la quota complessiva ma rafforza la struttura finanziaria. L’operazione concilia la liquidità generata con la volontà di rimanere azionista. Inoltre, si inserisce negli obiettivi di allocazione del capitale del Gruppo.

La manovra conferma un approccio attivo alla gestione degli investimenti. Leonardo considera l’operazione coerente con le priorità strategiche. La partecipazione aggiornata evidenzia un equilibrio tra stabilità e ottimizzazione del portafoglio.

Leggi anche: Avio firma un contratto da 40 milioni con ESA: cosa cambia per il futuro dello spazio in Europa