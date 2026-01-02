AEREO

Data del recruiting day con colloqui diretti e inserimento lavorativo

Sono 40 i posti di lavoro in aeroporto disponibili in tutta Italia, un’importante opportunità di lavoro nel settore aeroportuale, con selezioni tramite colloqui diretti e successivo inserimento lavorativo.

L’iniziativa è promossa da Porta Futuro Lazio insieme a Aviation Services S.p.A. e si inserisce in un percorso strutturato di selezione per il potenziamento dei servizi aeroportuali.

Recruiting day per il lavoro in aeroporto: data e sede

Il recruiting day dedicato al lavoro in aeroporto si svolgerà martedì 20 gennaio 2026, dalle 14:00 alle 17:00, a Latina, presso la Casa dello Studente in via Villafranca 63.

Durante l’evento sono previsti colloqui individuali finalizzati alla selezione di personale da avviare a un percorso di formazione e successivo inserimento lavorativo.

Tutti i dettagli ufficiali sull’evento sono disponibili alla pagina dedicata di Porta Futuro Lazio:

https://portafuturolazio.it/stampa-e-media/attivita/scheda-attivita?UID=84866caa-39e7-4406-a5ac-ebe432a9ba3a

Ruoli disponibili per il lavoro in aeroporto

Attiva dal 1995, Aviation Services opera nel settore del ground handling aeroportuale, garantendo elevati standard di sicurezza e qualità dei servizi. Nel tempo l’azienda è diventata un punto di riferimento per il lavoro in aeroporto, collaborando con compagnie aeree internazionali, aeroporti e operatori logistici.

I servizi includono carico e scarico bagagli, check-in e operazioni di rampa negli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Catania, Napoli, Salerno, Bologna, Cuneo, Venezia, oltre agli scali di Edimburgo e Malta.

Profili ricercati per il lavoro in aeroporto

I 40 posti di lavoro in aeroporto disponibili riguardano i seguenti profili operativi:

addetti e addette al carico e scarico bagagli

addetti e addette alle pulizie

addetti e addette al check-in – Ramp Agent

Tutte le posizioni prevedono contratto a tempo determinato di sei mesi, CCNL Handlers – 9° livello, con part-time misto da 130 a 145 ore mensili.

Sede di lavoro e inserimento

La sede di lavoro per i profili selezionati è l’Aeroporto di Fiumicino. Il percorso di selezione per il lavoro in aeroporto prevede colloqui individuali e, in caso di esito positivo, un percorso di formazione a carico di Aviation Services, finalizzato all’inserimento operativo in azienda.

