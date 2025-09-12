AEREO

Ecco i requisiti richiesti e come candidarsi

Italpol Vigilanza Spa ha aperto una nuova offerta di lavoro all’aeroporto di Milano per addetti alla sicurezza da impiegare negli scali di Malpensa (Ferno – VA) e Linate (Segrate – MI).

Le offerte di lavoro all’aeroporto di Milano Malpensa e Linate sono a tempo indeterminato, nel settore della vigilanza, e prevedono turni full-time su sette giorni con copertura H24.

Lavoro: 50 assunzioni per l’aeroporto di Milano Malpensa

All’aeroporto di Milano Malpensa, Italpol Vigilanza Spa assume 50 guardie particolari giurate addette alla sicurezza.

Mansioni principali

Il personale assunto avrà il compito di:

controllare i flussi passeggeri nell’area imbarchi;

verificare bagagli e carte d’imbarco;

effettuare controlli radiogeni su passeggeri, bagagli a mano e oggetti trasportati.

Requisiti offerta lavoro aeroporto Malpensa

L’azienda valuta sia guardie particolari giurate già in possesso del titolo (GPG) sia candidati disponibili alla formazione ENAC, interamente finanziata. Sono richiesti:

diploma di scuola superiore ;

; conoscenza dell’ inglese B1/B2 ;

; patente B e mezzo proprio;

e mezzo proprio; cittadinanza UE ;

; assenza di precedenti penali o carichi pendenti.

Condizioni economiche

L’offerta prevede inquadramento IV/V livello CCNL Vigilanza privata, premi e incentivi di performance, buoni pasto, parcheggio in aeroporto e bonus per il superamento della certificazione ENAC al primo tentativo.

Candidature: Italpol aeroporto Malpensa – Offerta di lavoro

15 offerte di lavoro per l’aeroporto di Milano Linate

All’aeroporto di Milano Linate Italpol Vigilanza Spa ricerca 15 guardie addette alla sicurezza.

Attività previste

Le mansioni coincidono con quelle di Malpensa:

controllo dei flussi di imbarco;

verifica di bagagli e carte d’imbarco;

controlli radiogeni su passeggeri e bagagli.

Requisiti offerta lavoro aeroporto Linate

Si valutano guardie particolari giurate già abilitate e candidati che seguiranno la formazione ENAC gratuita. Restano necessari:

diploma ,

, inglese B1/B2 ,

, patente B e mezzo proprio,

e mezzo proprio, cittadinanza UE ,

, assenza di precedenti penali.

Retribuzione

La retribuzione è identica a Malpensa: IV/V livello CCNL Vigilanza privata, premi e incentivi performance, buoni pasto, parcheggio in aeroporto e bonus ENAC.

Candidature: Italpol – Offerta di lavoro aeroporto Linate

