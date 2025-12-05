AEREO

Il lavoro in aeroporto cresce negli scali di Roma, dove Aeroporti di Roma (AdR) negli ultimi anni ha aumentato in modo significativo gli assunti a tempo indeterminato.

Secondo UGL Trasporto aereo, questo risultato deriva dal confronto costante con il sindacato, che ha accompagnato il percorso di rilancio e sviluppo portato avanti dalla società di gestione.

Crescita del lavoro in aeroporto e aumento degli assunti stabili

La crescita del lavoro in aeroporto è confermata dai numeri: i contratti a tempo indeterminato sono quasi raddoppiati, passando da circa 1.900 agli attuali 3.726. Per UGL Trasporto aereo, questo andamento rafforza la solidità del percorso condiviso con AdR, orientato a sostenere occupazione stabile e sviluppo del settore aeroportuale.

Accordo con il sindacato e le 243 stabilizzazioni

Nel quadro del lavoro in aeroporto, un ruolo decisivo è svolto dall’accordo siglato tra AdR e le organizzazioni sindacali, che ha previsto 243 stabilizzazioni. Secondo UGL Trasporto aereo, questo risultato conferma l’impegno della società nel promuovere occupazione stabile e nel garantire continuità professionale ai lavoratori coinvolti negli scali romani.

Richieste del sindacato sulla qualità del lavoro in aeroporto

Per UGL Trasporto aereo, il lavoro deve migliorare anche nella qualità e non solo nella quantità. Il sindacato insiste sulla necessità di rafforzare le tutele contrattuali, investire nella formazione e mantenere un confronto costante con le istituzioni, così da garantire diritti, stabilità e crescita professionale.

Il piano al 2046 e le prospettive future

Il lavoro in aeroporto guarda anche al piano di sviluppo al 2046, un progetto da 9 miliardi di euro che, pur non riguardando le assunzioni già realizzate, viene considerato strategico dal sindacato per le prospettive future. Si tratta di una leva per sostenere la crescita del settore aeroportuale e per orientare gli investimenti degli anni a venire.

Un tavolo permanente per il futuro

Per accompagnare lo sviluppo del lavoro in aeroporto, UGL Trasporto aereo conferma la disponibilità a un tavolo permanente di confronto. L’obiettivo è assicurare che la crescita degli scali romani sia equilibrata, sostenibile e inclusiva, valorizzando tutte le professionalità e senza lasciare indietro nessuno.

Leggi anche: Voli di Natale: boom di turisti negli aeroporti italiani