LATAM Cargo Group premiata come Compagnia Aerea Cargo dell’Anno 2025, un riconoscimento che conferma la leadership del gruppo nel settore del trasporto aereo merci e la sua costante innovazione a livello globale.

Il premio è stato assegnato da Air Cargo News, una delle riviste britanniche più autorevoli nel campo del trasporto cargo internazionale.

L’annuncio è stato dato a Londra nel corso della cerimonia annuale dedicata alle migliori compagnie aeree del settore. La giuria indipendente ha selezionato i vincitori sulla base di criteri che includono investimenti in flotta, servizi e tecnologia, oltre alla capacità di offrire soluzioni di trasporto merci di alto livello per migliorare l’esperienza dei clienti.

LATAM Cargo Group leader nel trasporto aereo merci internazionale

Con questo premio, LATAM Airlines diventa l’unica compagnia sudamericana ad aver ottenuto riconoscimenti in tutte le categorie di Air Cargo News.

Il risultato consolida la posizione del LATAM Cargo Group come operatore di riferimento nel mercato sudamericano e internazionale del trasporto merci.

Durante la cerimonia, il CEO Andrés Bianchi ha sottolineato che il premio rappresenta “la fiducia dei clienti e l’impegno dei team LATAM, che ogni giorno lavorano per promuovere innovazione, efficienza e crescita sostenibile”.

Il gruppo continuerà a investire nel miglioramento della rete, nell’affidabilità dei servizi e nell’efficienza delle operazioni, offrendo soluzioni logistiche che favoriscono lo sviluppo dei mercati serviti.

Espansione della flotta e innovazione tecnologica

Negli ultimi dodici mesi, LATAM Cargo Group ha ampliato la propria flotta fino a 20 Boeing 767 cargo, registrando un aumento del 70% della capacità di trasporto rispetto al 2019.

Questa espansione ha permesso al gruppo di incrementare la connettività tra Sud America ed Europa, con 15 voli settimanali, e di rafforzare la propria presenza sulle rotte Nord-Sud America, assicurando tempi di consegna più rapidi e affidabili.

Parallelamente, il gruppo ha modernizzato i propri hub strategici di Miami, Santiago, Medellín e Quito, investendo in tecnologie per l’efficienza operativa, la sicurezza e la sostenibilità ambientale.

Prestazioni record e leadership regionale

Nel corso dell’ultimo anno, LATAM Cargo Group ha raggiunto risultati finanziari significativi, con ricavi per 1,67 miliardi di dollari nei dodici mesi fino a giugno 2025. Questi risultati consolidano la leadership del gruppo nel trasporto aereo merci da, verso e all’interno del Sud America.

Le controllate cargo di LATAM Airlines hanno anche registrato una crescita del loro indice di soddisfazione clienti (NPS), segno dell’impegno continuo nel garantire un servizio più efficiente, affidabile e centrato sul cliente.

Il gruppo ha inoltre mantenuto solide performance nei mercati domestici di Brasile, Cile, Colombia, Ecuador e Perù, contribuendo allo sviluppo economico delle comunità servite.

LATAM Cargo Group: modello di riferimento per l’industria cargo aereo

Con la sua rete capillare, la flotta modernizzata e un approccio orientato all’innovazione, LATAM Cargo Group si conferma un punto di riferimento per l’industria del trasporto aereo merci globale.

Il riconoscimento come Compagnia Aerea Cargo dell’Anno 2025 consolida ulteriormente il ruolo del gruppo come leader nel collegare l’America Latina al resto del mondo attraverso un servizio efficiente, sostenibile e in continua evoluzione.

