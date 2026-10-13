AEREO

Lo spazio diventa una risorsa condivisa quando i suoi benefici raggiungono anche chi non dispone di satelliti o lanciatori propri. È il filo conduttore dell’incontro “L’accesso allo spazio e la condivisione degli space benefits: Società, scienza e industria. Le opportunità per l’America Latina”, organizzato dall’IILA a Roma il 9 ottobre 2026, nell’ambito della Settimana Mondiale dello Spazio.

Al centro, due questioni collegate: come favorire l’accesso autonomo allo spazio e come distribuire i vantaggi delle tecnologie satellitari tra territori, istituzioni e cittadini. Dalla prevenzione dei disastri all’agricoltura, lo spazio può offrire strumenti concreti per lo sviluppo sostenibile. L’obiettivo è rafforzare la diplomazia scientifica tra Italia e America Latina, evitando che il divario tecnologico diventi sociale ed economico.

Space benefits: dai dati satellitari ai servizi per i cittadini

«Lo spazio coinvolge tutto, anche gli ambiti meno sospettati», ha ricordato Giorgio Silli, segretario generale dell’IILA. Esteban Moscoso Bohman, ambasciatore dell’Ecuador in Italia e presidente dell’organizzazione, ha insistito sull’utilità della ricerca spaziale per affrontare calamità naturali, sostenere le colture e proteggere il patrimonio.

La prima sessione ha mostrato cosa significhi condividere gli space benefits. Maurizio Martina, direttore generale aggiunto della FAO, ha affrontato le sfide dei sistemi agroalimentari e del clima. Fabio Volpe di e-GEOS ha illustrato l’impiego dei dati satellitari nella gestione delle emergenze, mentre Pedro Domaniczky di Itaipu Binacional ne ha spiegato il contributo alla gestione delle energie rinnovabili.

Accesso allo spazio: lanciatori, industria e governance

Per usufruire dei benefici occorrono però competenze, infrastrutture e accordi. Il confronto si è quindi spostato sull’accessibilità allo spazio e sul ruolo strategico dei lanciatori. Enrico Cavallini dell’Agenzia Spaziale Italiana ha illustrato le implicazioni tecnologiche e industriali dell’accesso all’orbita; Angela Natale di AVIO ha presentato il contributo del sistema di lancio europeo.

Erivando Pereira Souza di ALADA e Juan Pablo Toro di AthenaLab hanno approfondito la governance del settore in Brasile e Cile, con attenzione alle prospettive latinoamericane.

L’incontro rientra nel progetto IILA finanziato dalla cooperazione italiana. Tra le iniziative figurano la missione satellitare congiunta di Panama e Repubblica Dominicana, la formazione realizzata con l’ASI e la cooperazione Italia-Brasile-Angola sull’agricoltura spaziale.

Il messaggio emerso a Roma è chiaro: accesso allo spazio e condivisione degli space benefits devono procedere insieme, perché l’innovazione produca risultati anche sulla Terra.

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