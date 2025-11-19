AEREO

JetBlue lancia nuovi voli da Boston a Milano e Barcellona con collegamenti estivi quotidiani e servizi premium dedicati ai passeggeri.

La compagnia espande la propria rete transatlantica e introduce due rotte che rafforzano la presenza nel mercato del New England.

Il collegamento con Barcellona-El Prat partirà il 16 aprile 2026, mentre il volo diretto per Milano Malpensa inizierà l’11 maggio 2026. Entrambe le rotte saranno operate dall’aeroporto Boston Logan, che rappresenta uno dei principali hub della compagnia.

Inoltre, le due destinazioni si aggiungono alle tratte consolidate verso Londra Heathrow, Parigi e Amsterdam, già servite durante tutto l’anno.

JetBlue nuovi voli da Milano e Barcellona

La strategia di JetBlue punta a rafforzare il ruolo della compagnia come vettore di riferimento per Boston. I collegamenti per Milano e Barcellona completano l’espansione del network estivo, che già comprende voli stagionali per Dublino, Edimburgo, Londra Gatwick e Madrid.

La compagnia offre così ai passeggeri un ventaglio più ampio di destinazioni europee, mantenendo un approccio orientato alla qualità del servizio. Inoltre, la crescita delle rotte europee consolida la posizione della compagnia come vettore competitivo sul segmento turistico e culturale.

Le due nuove rotte rappresentano un passo importante nella strategia di sviluppo. Milano offre un accesso privilegiato al Nord Italia e all’area alpina, mentre Barcellona garantisce collegamenti verso una delle mete mediterranee più visitate. Pertanto, la combinazione delle due città amplia le possibilità di viaggio per i clienti provenienti dal mercato statunitense.

JetBlue voli per Milano e Barcellona con servizi premium

I voli verso Milano e Barcellona saranno operati con gli Airbus A321 di JetBlue, dotati della cabina premium Mint. Questa configurazione offre suite completamente reclinabili, maggiore privacy e un servizio personalizzato. Inoltre, i passeggeri potranno gustare piatti curati dai ristoranti newyorkesi Charlie Bird e Pasquale Jones, grazie alla collaborazione con il Delicious Hospitality Group.

La compagnia valorizza la qualità del volo anche per i passeggeri in classe Core. Infatti, tutti i clienti ricevono snack gratuiti, bevande incluse e un pasto di alta qualità preparato da Dig Inn. I passeggeri possono inoltre usufruire del Fly-Fi ad alta velocità, gratuito e illimitato per tutta la durata del viaggio. Ogni posto dispone di uno schermo dedicato, che permette l’accesso a un’ampia offerta di intrattenimento.

Offerta per il mercato del New England

Con l’introduzione di queste rotte, JetBlue offrirà nove collegamenti giornalieri tra Boston e l’Europa durante l’estate 2026. La compagnia supporta così le esigenze dei viaggiatori del New England e risponde alla crescente richiesta di destinazioni europee. Inoltre, il servizio si integra con la rete già presente negli Stati Uniti, nei Caraibi, in Canada e in America Latina, creando opportunità di viaggio più ampie.

