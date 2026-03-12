ITA Giovani: sconti sui voli, le regole e come prenotare
Scopri come funziona, cosa include il biglietto e come prenotare
La tariffa ITA Giovani è una promozione dedicata ai passeggeri più giovani. Permette di acquistare voli scontati.
L’offerta è valida per chi ha tra 12 e 25 anni. I posti disponibili sono limitati. Possono cambiare in base al volo, al giorno e alla disponibilità.
Grazie alla tariffa ITA Giovani, i giovani possono trovare voli più economici su diverse destinazioni in Italia e in Europa.
ITA Giovani: come funziona la tariffa
La promozione ITA Giovani permette di prenotare biglietti aerei scontati sui voli operati da ITA Airways. La tariffa è disponibile su molte rotte del network della compagnia. In particolare su voli nazionali ed europei.
È richiesto un acquisto anticipato di almeno un giorno prima della partenza. Come per molte offerte aeree, i posti con tariffa giovani sono limitati.
La tariffa non è valida per le rotte soggette a continuità territoriale. In particolare sui voli da Roma e Milano verso Alghero.
Chi può usare la tariffa ITA Giovani
La tariffa ITA Giovani è pensata per chi ha tra 12 e 25 anni al momento dell’imbarco. Per i minorenni che viaggiano da soli ci sono però alcune regole.
- Tra 12 e 14 anni non è possibile usare la tariffa se non si viaggia con un accompagnatore.
- Tra 14 e 18 anni non compiuti si può viaggiare da soli solo sui voli nazionali.
- Dai 15 ai 18 anni non compiuti è possibile volare da soli anche sui voli internazionali in Europa.
Al momento dell’imbarco la compagnia può controllare l’età del passeggero. Se i requisiti non sono rispettati, può essere richiesto il pagamento della tariffa adulti disponibile.
Cosa include la tariffa ITA Giovani
Il biglietto con tariffa ITA Giovani include i servizi essenziali.
Nel prezzo è compreso:
- un bagaglio a mano
- un oggetto personale da portare in cabina
Non sono inclusi:
- bagaglio da stiva
- scelta del posto a sedere
Questi servizi possono essere aggiunti durante la prenotazione pagando un supplemento.
Cambi e condizioni della prenotazione
La tariffa ITA Giovani ha alcune limitazioni. È possibile modificare la prenotazione. Si possono cambiare:
- data del volo
- numero del volo
- tratta
Il cambio è consentito prima o dopo la partenza. È prevista una penale di 65 euro per modifica sui voli da e per Italia ed Europa.
I cambi non sono consentiti se il passeggero non si presenta all’imbarco. Il rimborso del biglietto non è previsto.
Come trovare le offerte ITA Giovani
Le offerte ITA Airways sono disponibili sul sito ufficiale della compagnia.
Dalla pagina dedicata è possibile:
- selezionare l’aeroporto di partenza
- visualizzare le destinazioni disponibili
- filtrare i risultati per prezzo o ordine alfabetico
In questo modo è facile individuare i voli più economici disponibili per i giovani.
Come prenotare un volo con tariffa ITA Giovani
La prenotazione segue la procedura standard. Dopo aver scelto la destinazione, il passeggero può:
- selezionare il giorno di partenza
- visualizzare i voli disponibili
- controllare orari, durata del viaggio e prezzo
Una volta scelto il volo, basta inserire i dati richiesti:
- nome e cognome
- numero di telefono
Non serve inserire codici promozionali. Lo sconto è già incluso nella tariffa Giovani.
Altri sconti per giovani con ITA Airways
ITA Airways offre anche altri sconti dedicati ai giovani. Chi ha la Carta Giovani Nazionale e ha tra 18 e 35 anni può avere uno sconto fino al 10% sui voli.
L’offerta è valida per voli in classe Economy con partenza dall’Italia verso destinazioni:
- nazionali
- internazionali
- intercontinentali
Sono esclusi alcuni voli. Tra questi quelli in continuità territoriale per la Sardegna, alcune rotte stagionali e i voli da e per le Maldive.
ITA Airways: una tariffa pensata per viaggiare spendendo meno
La tariffa ITA Giovani è pensata per chi vuole viaggiare con costi più contenuti. Permette di accedere a voli scontati su diverse destinazioni. I servizi restano quelli di una compagnia di bandiera.
Per chi ha tra 12 e 25 anni, controllare le offerte su ITA Airways può essere un buon modo per organizzare il prossimo viaggio.
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