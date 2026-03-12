AEREO

La tariffa ITA Giovani è una promozione dedicata ai passeggeri più giovani. Permette di acquistare voli scontati.

L’offerta è valida per chi ha tra 12 e 25 anni. I posti disponibili sono limitati. Possono cambiare in base al volo, al giorno e alla disponibilità.

Grazie alla tariffa ITA Giovani, i giovani possono trovare voli più economici su diverse destinazioni in Italia e in Europa.

ITA Giovani: come funziona la tariffa

La promozione ITA Giovani permette di prenotare biglietti aerei scontati sui voli operati da ITA Airways. La tariffa è disponibile su molte rotte del network della compagnia. In particolare su voli nazionali ed europei.

È richiesto un acquisto anticipato di almeno un giorno prima della partenza. Come per molte offerte aeree, i posti con tariffa giovani sono limitati.

La tariffa non è valida per le rotte soggette a continuità territoriale. In particolare sui voli da Roma e Milano verso Alghero.

Chi può usare la tariffa ITA Giovani

La tariffa ITA Giovani è pensata per chi ha tra 12 e 25 anni al momento dell’imbarco. Per i minorenni che viaggiano da soli ci sono però alcune regole.

Tra 12 e 14 anni non è possibile usare la tariffa se non si viaggia con un accompagnatore .

Tra 14 e 18 anni non compiuti si può viaggiare da soli solo sui voli nazionali .

Dai 15 ai 18 anni non compiuti è possibile volare da soli anche sui voli internazionali in Europa .

Al momento dell’imbarco la compagnia può controllare l’età del passeggero. Se i requisiti non sono rispettati, può essere richiesto il pagamento della tariffa adulti disponibile.

Cosa include la tariffa ITA Giovani

Il biglietto con tariffa ITA Giovani include i servizi essenziali.

Nel prezzo è compreso:

un bagaglio a mano

un oggetto personale da portare in cabina

Non sono inclusi:

bagaglio da stiva

scelta del posto a sedere

Questi servizi possono essere aggiunti durante la prenotazione pagando un supplemento.

Cambi e condizioni della prenotazione

La tariffa ITA Giovani ha alcune limitazioni. È possibile modificare la prenotazione. Si possono cambiare:

data del volo

numero del volo

tratta

Il cambio è consentito prima o dopo la partenza. È prevista una penale di 65 euro per modifica sui voli da e per Italia ed Europa.

I cambi non sono consentiti se il passeggero non si presenta all’imbarco. Il rimborso del biglietto non è previsto.

Come trovare le offerte ITA Giovani

Le offerte ITA Airways sono disponibili sul sito ufficiale della compagnia.

Dalla pagina dedicata è possibile:

selezionare l’aeroporto di partenza

visualizzare le destinazioni disponibili

filtrare i risultati per prezzo o ordine alfabetico

In questo modo è facile individuare i voli più economici disponibili per i giovani.

Come prenotare un volo con tariffa ITA Giovani

La prenotazione segue la procedura standard. Dopo aver scelto la destinazione, il passeggero può:

selezionare il giorno di partenza

visualizzare i voli disponibili

controllare orari, durata del viaggio e prezzo

Una volta scelto il volo, basta inserire i dati richiesti:

nome e cognome

email

numero di telefono

Non serve inserire codici promozionali. Lo sconto è già incluso nella tariffa Giovani.

Altri sconti per giovani con ITA Airways

ITA Airways offre anche altri sconti dedicati ai giovani. Chi ha la Carta Giovani Nazionale e ha tra 18 e 35 anni può avere uno sconto fino al 10% sui voli.

L’offerta è valida per voli in classe Economy con partenza dall’Italia verso destinazioni:

nazionali

internazionali

intercontinentali

Sono esclusi alcuni voli. Tra questi quelli in continuità territoriale per la Sardegna, alcune rotte stagionali e i voli da e per le Maldive.

ITA Airways: una tariffa pensata per viaggiare spendendo meno

La tariffa ITA Giovani è pensata per chi vuole viaggiare con costi più contenuti. Permette di accedere a voli scontati su diverse destinazioni. I servizi restano quelli di una compagnia di bandiera.

Per chi ha tra 12 e 25 anni, controllare le offerte su ITA Airways può essere un buon modo per organizzare il prossimo viaggio.

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