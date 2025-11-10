AEREO

ITA Airways inaugura il nuovo volo da Roma Fiumicino verso Mauritius, un importante traguardo che rafforza la missione della compagnia come ambasciatrice del Made in Italy nel mondo. I

l collegamento, operato con Airbus A330-900, prevede due frequenze settimanali e connette l’Italia alla perla dell’Oceano Indiano.

Operativo del nuovo volo ITA Airways verso Mauritius

Il nuovo volo ITA Airways parte da Roma Fiumicino il venerdì e la domenica alle 22:00, con arrivo all’aeroporto Sir Seewoosagur Ramgoolam di Mauritius alle 11:20 del giorno successivo.

I voli di rientro partono dalle Mauritius il sabato e il lunedì alle 22:10, con arrivo a Fiumicino alle 06:40.

La cerimonia di inaugurazione all’aeroporto di Roma Fiumicino

La compagnia ha celebrato la partenza del primo volo con una cerimonia ufficiale presso il Terminal 3 di Fiumicino. Hanno partecipato il Presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo, la Chief Commercial Officer Emiliana Limosani, e l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone, insieme a rappresentanti di ENAV, ENAC e del Ministero degli Esteri.

Le dichiarazioni dei vertici di ITA Airways e ADR

Sandro Pappalardo ha sottolineato che “con il nuovo collegamento tra Roma Fiumicino e Mauritius rafforziamo la missione di promuovere la cultura e l’innovazione italiane nel mondo”.

Marco Troncone, CEO di Aeroporti di Roma, ha evidenziato come l’espansione del network intercontinentale “consolidi il ruolo strategico di Fiumicino come piattaforma di collegamento globale”.

Mauritius tra i punti forti della stagione invernale

Il nuovo volo ITA Airways per Mauritius è una delle principali novità della stagione invernale 2025–2026, che include 53 destinazioni complessive: 16 nazionali, 21 internazionali e 16 intercontinentali.

Tra le rotte di punta figurano la ripresa dei voli per Malé (Maldive), l’aumento delle frequenze su Bangkok e Buenos Aires, e la nuova rotta Roma–Mauritius.

ITA Airways ambasciatrice del Made in Italy nel mondo

Con la nuova rotta per Mauritius, ITA Airways continua a valorizzare l’eccellenza italiana attraverso collaborazioni con marchi di prestigio come Brunello Cucinelli per le uniformi e Walter De Silva per il design degli interni.

L’esperienza di bordo si completa con i menu ideati dallo chef stellato Giancarlo Morelli, che esaltano la tradizione gastronomica del nostro Paese.

Tutti i voli ITA Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, presso le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali.

