AEREO

Aeroporto di Roma Fiumicino nuovo hub strategico per il trasporto aereo di merci

L’aeroporto di Roma Fiumicino diventa un nuovo hub strategico per il trasporto aereo di merci grazie all’alleanza tra ITA Airways e Lufthansa Cargo.

I primi voli dal Sud America con spedizioni Lufthansa Cargo rafforzano la rete europea e aprono nuove rotte per le spedizioni aeree internazionali.

Voli ITA Airways con spedizioni Lufthansa Cargo

Lunedì 16 giugno 2025 sono decollati i primi voli ITA Airways per il trasporto merci in aereo di spedizioni Lufthansa Cargo a bordo, in partenza da tre principali aeroporti del Sud America:

Buenos Aires (EZE), volo AZ 681

San Paolo (GRU), voli AZ 675 e AZ 679

Rio de Janeiro (GIG), volo AZ 673

I voli diretti a Roma-Fiumicino (FCO) hanno trasportato in aereo merci commercializzate e gestite da Lufthansa Cargo, atterrando nella mattina del 17 giugno 2025.

Le spedizioni sono state accolte da una delegazione di Lufthansa e Aeroporti di Roma. Si tratta di un primo passo concreto per rafforzare le rotte dedicate al trasporto aereo di merci tra Sud America ed Europa.

Aeroporto di Roma Fiumicino: nuovo hub per il trasporto aereo merci Lufthansa Cargo

Questa cooperazione prevede che Lufthansa Cargo commercializzi la capacità di carico nella stiva dei voli ITA Airways operativi tra il Sud America e Roma, utilizzando il proprio prefisso AWB.

Con questa iniziativa, l’aeroporto di Roma Fiumicino diventa il quinto hub cargo europeo di Lufthansa, dopo Francoforte, Monaco, Vienna e Bruxelles. Il nuovo hub assumerà un ruolo centrale nel trasporto aereo merci da e verso il Mediterraneo, offrendo maggiori possibilità di collegamento per spedizioni internazionali.

Voli ITA Airways per il trasporto merci aereo

I nuovi voli cargo ITA Airways consentiranno di:

aumentare la capacità nel trasporto aereo di merci dal Sud America all’Europa

offrire nuove rotte per le spedizioni via Roma

connettere i flussi logistici alla rete globale Lufthansa Cargo

In attesa delle autorizzazioni regolatorie, la compagnia tedesca prevede di estendere progressivamente la commercializzazione delle spedizioni su tutte le rotte ITA Airways, sia continentali che intercontinentali.

L’hub dell’aeroporto di Roma fiunicino, quindi, non solo incrementa l’offerta nel trasporto aereo merci, ma diventa un punto chiave per le connessioni tra America Latina, Europa e oltre.

