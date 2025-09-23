AEREO

ITA Airways il 23 settembre 2025, sul volo AZ2029 Milano Linate–Roma Fiumicino, ha inaugurato il primo esperimento ufficiale che consente ai cani di grossa taglia di viaggiare a bordo in cabina accanto ai proprietari.

Il primo volo con cani di grossa taglia a bordo in cambina, con il supporto di ENAC e delle principali associazioni animaliste, apre la strada a una nuova concezione di viaggio pet friendly.

ITA Airways: “Pet on Board” per cani di grossa taglia

La compagnia aerea italiana ITA Airways, da sempre attenta alle esigenze delle famiglie e dei viaggiatori con animali domestici, ha sviluppato per i propri voli “Pet on Board”, un’iniziativa unica nel suo genere.

L’obiettivo è garantire benessere e sicurezza, sia per gli animali che per i passeggeri, trasformando l’esperienza di volo in un momento di comfort condiviso.

Il primo volo con cani di grossa taglia a bordo, AZ2029 Milano Linate–Roma Fiumicino, è decollato alle 9:00 e rappresenta il primo passo verso un possibile nuovo standard di viaggio in Europa, destinato a ispirare anche compagnie aeree.

Voli: regole per cani di grossa taglia a bordo in cabina

Per garantire la massima sicurezza dei voli e rispettare le normative, ITA Airways ha stabilito regole precise per i cani di grossa taglia ammessi in cabina:

Numero limitato di animali : massimo 2 cani, peso non superiore ai 25 kg.

: massimo 2 cani, peso non superiore ai 25 kg. Posizionamento dedicato : uno in prima fila e uno in ultima fila, mai accanto ad altri passeggeri.

: uno in prima fila e uno in ultima fila, mai accanto ad altri passeggeri. Obbligo di pettorina e museruola in aeroporto e durante il volo.

in aeroporto e durante il volo. Tappetino assorbente sotto ogni cane.

sotto ogni cane. Esclusività del servizio: non ammessi altri animali in cabina, compresi quelli di piccola taglia normalmente previsti dalla normativa (sotto i 10 kg).

Queste disposizioni mirano a garantire la convivenza sicura tra tutti i passeggeri, minimizzando eventuali disagi.

Requisiti sanitari e documenti sui voli

I cani ammessi al volo dimostrativo hanno dovuto rispettare criteri rigorosi:

Età minima 6 mesi .

. Peso massimo: 14 kg in Economy (ultima fila) e 25 kg in Superior (prima fila) .

e . Microchip conforme ISO 11784/11785 .

. Vaccinazioni aggiornate, inclusa antirabbica valida .

. Certificato veterinario di idoneità al volo .

. Passaporto europeo per animali o certificazione equivalente.

o certificazione equivalente. Trattamento antiparassitario obbligatorio.

Questi requisiti tutelano non solo il benessere dell’animale, ma anche la sicurezza sanitaria a bordo.

Voli ITA Airways: biglietti per cani di grossa taglia

Il volo sperimentale rappresenta una fase di test: l’intento di ITA Airways è valutare la possibilità di introdurre progressivamente la vendita di biglietti anche per animali di peso e dimensioni superiori a quelli oggi consentiti.

Se il progetto sarà confermato, la compagnia si posizionerà tra i vettori europei più innovativi e pet friendly, rafforzando il legame con i passeggeri che viaggiano con animali.

Ministro dei Trasporti Matteo Salvini

Presente sul volo anche il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a testimonianza dell’attenzione istituzionale verso un progetto che potrebbe cambiare le regole del trasporto aereo in Italia e in Europa.

Dai social: “Buongiorno amici. Questa è Moka, labrador di 11 anni. Oggi il primo volo con cani fino a 25 kg su un aereo Ita, da Milano a Roma, con la garanzia che a bordo tutti siano comodi e in totale sicurezza. Una battaglia di buonsenso, una svolta per milioni di passeggeri. Promessa mantenuta!”

Sandro Pappalardo, Presidente ITA Airways

“Siamo davvero orgogliosi di aver effettuato questo volo dimostrativo che pone la compagnia all’avanguardia tra i vettori europei, frutto della volontà di ITA Airways e delle sue persone, che ringrazio, di essere sempre in prima linea verso l’innovazione del settore aereo. – ha dichiarato Sandro Pappalardo, Presidente ITA Airways – Questa iniziativa non è solo una nuova opportunità commerciale o un cambiamento operativo, ma una vera rivoluzione culturale che mette al centro il rispetto, la cura e l’inclusività. Continueremo a lavorare per definire le condizioni operative idonee ad introdurre progressivamente la possibilità di acquistare biglietti per gli animali domestici di peso e dimensioni superiori a quelle attualmente definite. Grazie alla collaborazione con le Istituzioni e con Enac possiamo rendere il viaggio un’esperienza migliore per tutti, persone e animali”.

Enac: “Oggi giornata storica, svolta culturale”

Alla partenza del volo, erano presenti figure istituzionali di rilievo. Benedetta Fiorini, membro del CdA di ENAC, ha definito l’iniziativa “una svolta culturale”, sottolineando l’importanza di riconoscere il ruolo degli animali come parte integrante della famiglia.

“Oggi abbiamo dimostrato come l’Autorità dell’aviazione civile italiana sia all’avanguardia sia dal punto di vista del trasporto aereo, sia della civiltà” – ha dichiarato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma. “Far volare gli animali domestici accanto ai loro proprietari e non più in stiva, riconoscendoli come veri e propri componenti della famiglia, in linea con la revisione dell’art. 9 della Costituzione italiana, rappresenta un cambiamento culturale, prima ancora che normativo. Questo nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza e del benessere di tutti i passeggeri.

Domani, alla 42ª Assemblea Generale dell’ICAO a Montreal, presenterò le Linee Guida Enac insieme al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, e all’AD di ITA Airways, Joerg Eberhart. Il percorso fatto da Enac diventerà un esempio internazionale per far sì che tutto il mondo del volo sia davvero pet friendly”.

Le segnalazioni del Codacons

Non mancano, tuttavia, le perplessità. Il Codacons ha espresso dubbi sull’iniziativa, sostenendo che la presenza di cani di grossa taglia in cabina possa generare disturbi agli altri passeggeri, come abbai, guaiti o problemi legati agli odori.

L’associazione ha anche sollevato preoccupazioni sulle turbolenze e sul possibile stress per l’animale, chiedendo una revisione delle linee guida ENAC per evitare criticità operative e garantire un’esperienza di volo serena per tutti.

