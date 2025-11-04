AEREO

Scopri orari dei voli, dettagli sull’aereo e sulle nuove frequenze

Dal 1° gennaio 2026, ITA Airways ripristinerà il collegamento diretto tra Roma Fiumicino e Tel Aviv Ben Gurion, offrendo due voli al giorno tra le due città.

Questo servizio, sospeso per più di quattro mesi a causa della situazione di conflitto in Israele, tornerà ad essere disponibile, permettendo ai viaggiatori di raggiungere Tel Aviv senza scalo.

Voli diretti ITA Airways tra Roma e Tel Aviv: gli orari

Le frequenze giornaliere dei voli diretti tra Roma e Tel Aviv saranno operate dai voli AZ806 e AZ807.

Il volo AZ806 partirà da Roma alle 09:15, con arrivo a Tel Aviv alle 13:35 locali, mentre il volo AZ807 partirà da Tel Aviv alle 14:55, con arrivo a Roma alle 17:40.

Inoltre, la compagnia opererà anche una seconda coppia di voli, AZ810 e AZ809, che partiranno rispettivamente da Roma alle 22:50 e da Tel Aviv alle 05:15, offrendo una comoda opzione di viaggio notturno.

ITA Airways e l’Airbus A321neo: il nuovo aereo per i voli diretti

I voli diretti tra Roma e Tel Aviv saranno effettuati con il nuovo Airbus A321neo, un aeromobile altamente efficiente che garantisce una significativa riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di CO₂.

Questo aereo, configurato con tre classi di servizio, tra cui la Business Class, offrirà ai passeggeri un’esperienza di viaggio di alta qualità, sia per coloro che scelgono il volo diurno che per chi preferisce i voli notturni.

Con i suoi sedili full flat-bed in Business, Premium Economy e Economy, il nuovo aereo di ITA Airways garantisce comfort e spazio anche per i voli più lunghi.

Acquisto dei biglietti per i voli diretti con ITA Airways

I biglietti per i voli diretti tra Roma e Tel Aviv sono disponibili sul sito ufficiale di ITA Airways, attraverso il Customer Information Assistant Office, le agenzie di viaggio e presso le biglietterie degli aeroporti.

Inoltre, i passeggeri che viaggiano con ITA Airways possono approfittare del programma Miles & More, accumulando punti per ogni volo tra Roma e Tel Aviv, una destinazione considerata intercontinentale nel programma di fidelizzazione del Gruppo Lufthansa.

Altri voli diretti per Tel Aviv

Oltre ai voli diretti di ITA Airways, altre compagnie aeree offrono collegamenti non-stop tra l’Italia e Tel Aviv, garantendo diverse opzioni di viaggio.

La compagnia israeliana El Al continua a operare voli diretti da Roma Fiumicino, Milano e Venezia, utilizzando il Boeing 737-900ER per le sue frequenze giornaliere. Israir, un altro vettore israeliano, effettua voli diretti da Roma Fiumicino sei volte a settimana.

Inoltre, la compagnia Wizz Air offre voli diretti da Roma Fiumicino con cinque frequenze settimanali e da Milano Malpensa con quattro frequenze settimanali, utilizzando l’Airbus A321neo.

Anche Easyjet ha programmato la ripresa dei voli diretti da Milano Malpensa all’inizio della Summer 2026, con tre frequenze settimanali.

Questi collegamenti diretti tra l’Italia e Tel Aviv ampliano le possibilità di viaggio, offrendo ai passeggeri diverse opzioni in termini di orari e frequenze.