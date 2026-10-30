ITA Airways, taxi volante dall’aeroporto in città in 10 minuti: ecco da quando
Scopri come saranno i taxi aerei
ITA Airways punta sui taxi volanti elettrici e guarda a Roma per rivoluzionare i collegamenti aeroportuali. Avviato un accordo con Archer Aviation.
Tra le ipotesi più interessanti c’è il collegamento tra Fiumicino e il centro della Capitale: un tragitto che oggi può richiedere un’ora in automobile potrebbe essere coperto in meno di 10 minuti.
Come saranno i taxi volanti ITA Airways
La partnership, annunciata il 29 ottobre 2026, punta a integrare i futuri servizi di taxi aerei nella rete dei collegamenti della compagnia.
Il protagonista è Midnight, il velivolo completamente elettrico sviluppato da Archer Aviation per effettuare voli brevi e frequenti.
Secondo il progetto, spostamenti su strada di 60-90 minuti potrebbero ridursi a voli di appena 10-20 minuti.
A Roma il vantaggio sarebbe evidente, soprattutto nelle ore di maggiore traffico. Il taxi volante consentirebbe di raggiungere la città senza affrontare le lunghe code che spesso rallentano i trasferimenti aeroportuali.
Taxi elettrici volanti, Midnight ha già volato a San Francisco
Archer non parte da zero. Il velivolo Midnight ha recentemente completato diversi giorni di voli nella Bay Area, compresi collegamenti tra Oakland e il Marina District di San Francisco in circa 10 minuti.
I test hanno mostrato le potenzialità del taxi elettrico in uno spazio aereo urbano complesso.
Resta però da verificare come questa tecnologia potrà essere inserita nel sistema dei trasporti italiano, considerando autorizzazioni, infrastrutture e gestione del traffico aereo.
ITA Airways, quando arriveranno i taxi aerei in Italia?
L’accordo apre una prospettiva interessante, ma non annuncia l’avvio immediato dei collegamenti.
Non sono ancora disponibili date ufficiali, prezzi dei biglietti o rotte definitive.
ITA Airways lavorerà all’integrazione del futuro servizio con la propria rete, affidandosi a partner specializzati per la gestione operativa.
La compagnia diventa così il primo vettore europeo a entrare nella rete globale dei partner aerei di Archer Aviation.
Per i passeggeri, la vera novità potrebbe essere proprio questa: trasformare il trasferimento dall’aeroporto in un breve volo. Prima, però, bisognerà capire quanto costerà salire su un taxi volante e quando sarà possibile prenotarlo.