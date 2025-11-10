AEREO

ITA Airways celebra il Single Day con un importante sconto voli del 20%, riservato a chi acquista entro l’11 novembre 2025. La promozione Single Day consente di viaggiare tra l’8 gennaio e il 30 aprile 2026, offrendo ai passeggeri l’opportunità di organizzare il proprio viaggio con largo anticipo e a tariffe vantaggiose.

Lo sconto voli ITA Airways Single Day invita a riscoprire il piacere di viaggiare in autonomia e vivere esperienze personali, con il comfort e la qualità tipici della compagnia.

Sconto voli ITA Airways Single Day

Per usufruire dello sconto voli ITA Airways, è sufficiente acquistare un biglietto in Economy (inclusa la tariffa Light), Premium Economy o Business Class sul sito ufficiale ita-airways.com.

Durante la procedura di prenotazione Single Day, occorre inserire il codice sconto SINGLE20 nel campo “Hai un codice sconto?” per ottenere una riduzione del 20% sulla tariffa (tasse e supplementi esclusi).

L’offerta è valida esclusivamente sui voli operati da ITA Airways, in partenza dall’Italia verso le principali destinazioni in Europa e nel mondo, con l’esclusione dei voli nazionali e di quelli diretti in Belgio, Svizzera e Germania.

Lo sconto voli Single Day può essere utilizzato anche per prenotazioni con più passeggeri, compresi neonati e bambini.

Validità dello sconto voli ITA Airways Single Day

Il periodo di validità dello sconto ITA Airways Single Day va dalle 00:00 del 10 novembre alle 23:59 dell’11 novembre 2025. I biglietti acquistati in queste date consentono di volare tra l’8 gennaio e il 30 aprile 2026.

Sono esclusi dalla promozione i voli programmati tra il 25 marzo e il 7 aprile 2026. Il codice sconto può essere utilizzato più volte durante il periodo dell’offerta Single Day, ma soltanto sul sito ufficiale ita-airways.com.

Lo sconto voli ITA Airways non si applica se il valore della riduzione è inferiore a un euro. Non si applica sulle tariffe Giovani o su itinerari multitratta.

Condizioni e vantaggi dello sconto voli ITA Airways Single Day

Il biglietto acquistato con il codice sconto SINGLE20 offre numerosi vantaggi. Include accessorio, bagaglio a mano e bagaglio in stiva, con l’eccezione della tariffa Economy Light, che non prevede il bagaglio registrato.

Lo sconto voli ITA Airways Single Day garantisce condizioni flessibili: in caso di riemissione, l’importo scontato viene riaggiunto alla nuova tariffa. Per motivi tecnici, eventuali cifre decimali dello sconto vengono sempre arrotondate per difetto, assicurando trasparenza e chiarezza nell’applicazione dell’offerta.

ITA Airways e il valore del viaggio individuale nel Single Day

Con lo sconto voli ITA Airways Single Day, la compagnia riafferma il valore del viaggio individuale. Il messaggio “partire da soli vuol dire scegliere per sé” incarna lo spirito del Single Day. Un invito a concedersi un momento personale di scoperta e libertà, con il servizio e la qualità distintiva di ITA Airways.

