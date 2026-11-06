AEREO

ITA Airways ha raggiunto un accordo con organizzazioni sindacali e associazioni professionali sulle uscite del personale, nell’ambito della procedura avviata ai sensi della Legge 223/1991. L’intesa, annunciata il 5 novembre 2026, prevede un percorso basato sulla volontarietà e misure economiche per i dipendenti che sceglieranno di aderire.

Il confronto si inserisce nella trasformazione della compagnia, che sta aggiornando il proprio modello organizzativo e le competenze interne in vista della progressiva integrazione nel Gruppo Lufthansa.

Al centro dell’intesa c’è la gestione della transizione per chi lascia la compagnia, con sostegni previsti dalla legge e un intervento aziendale aggiuntivo, concordato con i sindacati.

ITA Airways, uscite soltanto con l’adesione dei lavoratori

L’accordo stabilisce un principio preciso: le uscite interesseranno esclusivamente i dipendenti che manifesteranno formalmente la propria non opposizione. La scelta individuale è quindi alla base del percorso concordato con le rappresentanze dei lavoratori.

Per chi aderirà sono previsti gli strumenti di sostegno al reddito stabiliti dalla normativa, ai quali si aggiunge un incentivo riconosciuto direttamente dall’azienda. Il pacchetto punta ad accompagnare il passaggio con tutele economiche definite e condizioni legate ai tempi di uscita.

NASpI fino a 24 mesi: le tutele previste

I lavoratori potranno accedere alla NASpI fino a 24 mesi e all’integrazione del Fondo di Solidarietà per il Trasporto Aereo (FSTA), fino all’80% della retribuzione media di riferimento.

L’incentivo aziendale sarà invece versato in un’unica soluzione, con importi differenziati in base alle tempistiche di uscita. Considerando insieme queste misure, il trattamento economico complessivo potrà raggiungere il 90-92% della retribuzione di riferimento durante il periodo di fruizione della NASpI.

L’accordo mantiene inoltre le agevolazioni di viaggio con ITA Airways secondo le condizioni stabilite nell’intesa.

ITA Airways e Lufthansa, la nuova fase organizzativa

L’amministratore delegato e direttore generale Joerg Eberhart ha definito l’accordo un risultato importante per accompagnare la trasformazione della compagnia, sottolineando l’attenzione alle persone e la scelta di soluzioni volontarie.

Il manager ha ringraziato sindacati e associazioni professionali per il confronto che ha portato alla firma. La società presenta l’intesa come un passaggio del proprio percorso di sviluppo, con l’obiettivo di coniugare evoluzione organizzativa, tutela dei dipendenti e competitività.