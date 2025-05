AEREO

Dal 30 maggio al 4 giugno 2025, ITA Airways lancia una promozione esclusiva sui voli, dedicata ai viaggiatori che desiderano raggiungere l’Italia. Un eCoupon con sconto del 15% sulle tariffe dei voli Economy e Premium Economy.

L’offerta voli, valida solo per prenotazioni effettuate durante il periodo indicato, rientra nelle celebrazioni ufficiali per la Festa della Repubblica Italiana del 2 giugno 2025.

Promozione eCoupon ITA Airways: offerta voli

Il codice promozionale eCoupon consente di ottenere uno sconto del 15% su voli diretti verso l’Italia, applicabile esclusivamente alle classi Economy e Premium Economy. La promozione eCoupon è valida per:

prenotazioni effettuate dal 30 maggio al 4 giugno 2025

voli in partenza tra il 1° e il 30 giugno 2025, oppure dal 15 settembre 2025 al 31 marzo 2026

Il codice della promozione eCoupon può essere utilizzato esclusivamente attraverso il sito ufficiale della compagnia: www.ita-airways.com.

Partecipazione agli eventi del 2 giugno 2025

ITA Airways è partner ufficiale di oltre 34 eventi organizzati da Ambasciate e Consolati italiani nel mondo in occasione della Festa della Repubblica. Le celebrazioni si svolgeranno tra la fine di maggio e la metà di giugno in numerose città, tra cui:

Stati Uniti: Washington DC, New York, Boston, Chicago, Miami, Los Angeles, San Francisco

Canada: Toronto

America Latina: Buenos Aires, San Paolo, Rio de Janeiro, Brasilia

Europa: Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Bruxelles, Zurigo, Ginevra, Francoforte, Monaco, L’Aia, Atene

Africa e Medio Oriente: Il Cairo, Algeri, Tunisi, Riyadh, Dakar, Accra

Asia: Tokyo, New Delhi, Mumbai, Bangkok

Durante questi eventi, il brand sarà protagonista attraverso contenuti audiovisivi istituzionali, materiali di comunicazione e attività promozionali dedicate.

ITA Airways, una promozione che celebra il legame con l’Italia

Siamo estremamente orgogliosi di essere al fianco alla comunità italiana e alle principali rappresentanze istituzionali all’estero in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno”, ha dichiarato Sandro Pappalardo, Presidente di ITA Airways. “Accompagnare le celebrazioni di questa ricorrenza così importante per il Paese significa, per ITA Airways, continuare a contribuire alla promozione delle eccellenze, dello stile e dell’immagine dell’Italia, riconosciuta a livello internazionale come culla di bellezza, cultura e arte”.

