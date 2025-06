AEREO

In arrivo Premium Services armonizzati con le Compagnie del Gruppo Lufthansa

A partire dal 1 luglio 2025, ITA Airways introduce importanti vantaggi per i voli operati in collaborazione con il Gruppo Lufthansa. Grazie all’integrazione dei Premium Services e all’armonizzazione delle offerte, i passeggeri godranno di un’esperienza di viaggio ancora più fluida, indipendentemente dalla compagnia aerea del Gruppo scelta.

ITA Airways: Premium Services attivi su tutti i voli del Gruppo Lufthansa

Dal 1 luglio, i passeggeri potranno usufruire di una serie di servizi premium sui voli ITA Airways e Lufthansa Group. Questi benefici saranno disponibili per i voli operati da Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e ITA Airways stessa.

I Premium Services includono:

Check-in prioritario

Banco Transiti dedicato

Imbarco prioritario

Fast Track

Bagaglio aggiuntivo

Scelta gratuita del posto a bordo

Questi servizi saranno attivi su tutti i voli del Gruppo per i membri Club Executive e Club Premium del programma fedeltà Volare, e per i clienti HON Circle e Senator del programma Miles & More, anche quando viaggiano con ITA Airways.

Più vantaggi anche su voli con status Club Plus e Frequent Traveler

Anche i passeggeri con status Club Plus (Volare) e Frequent Traveler (Miles & More) potranno accedere a benefici su voli operati dal Gruppo Lufthansa, come:

Priorità di prenotazione in lista d’attesa

Bagaglio da stiva supplementare

Check-in prioritario

Priorità in lista d’attesa in aeroporto

Questi vantaggi si applicano a tutti i voli del network, aumentando la continuità e la qualità dell’esperienza per i clienti più fedeli.

Lounge, codeshare e voli intercontinentali: una rete globale connessa

I nuovi vantaggi si aggiungono ai servizi già attivi dal marzo 2025, tra cui:

Accesso a oltre 130 lounge nel mondo prima dei voli

nel mondo prima dei voli Riduzione dei tempi di trasferimento tra voli in coincidenza

Voli in codeshare tra ITA e le compagnie del Gruppo Lufthansa

e le compagnie del Gruppo Lufthansa Condivisione dei terminal principali negli hub strategici

negli hub strategici Accumulo e utilizzo punti Volare e Miles & More in modo reciproco

La collaborazione sui voli intercontinentali è stata estesa con nuove destinazioni verso Africa, Asia e Sud America, offrendo ai clienti italiani un accesso privilegiato a una rete globale.

Obiettivo: voli più comodi, rapidi e integrati

“Il lancio dei nuovi servizi rappresenta un passo concreto verso un’esperienza di viaggio ancora più fluida e confortevole per i nostri clienti” – ha affermato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways.

Grazie alla partnership con Lufthansa Group, ITA Airways punta a migliorare la qualità dei voli offerti ai passeggeri, con una rete integrata, servizi premium condivisi e vantaggi tangibili per i frequent flyer.

ITA Airways potenzia l’esperienza di volo con Lufthansa Group

Con l’avvio dei nuovi Premium Services attivi su tutti i voli del Gruppo, ITA Airways rafforza il proprio posizionamento nel panorama europeo. I clienti potranno contare su più comfort, maggiori vantaggi sui voli e una connettività intercontinentale senza interruzioni.

