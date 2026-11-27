AEREO

ITA Airways e Lufthansa sono tra le sei compagnie aeree i cui servizi sono ora disponibili sulla nuova applicazione Lufthansa Group. Il gruppo tedesco ha annunciato il lancio il 23 novembre. L’app è già scaricabile su smartphone iOS e Android.

Dalla prenotazione del biglietto al ritiro dei bagagli. I passeggeri potranno gestire le diverse fasi del viaggio senza passare da un’applicazione all’altra. Sono disponibili anche alcuni servizi del programma fedeltà Miles & More.

ITA Airways e Lufthansa, quali compagnie sono presenti nella nuova app

Oltre alla compagnia italiana e a Lufthansa, la piattaforma comprende SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Discover Airlines. La ricerca dei voli non si limita alle sei compagnie. È possibile prenotare anche collegamenti operati da numerosi vettori partner.

Per ITA Airways si tratta di un ulteriore passaggio nel processo di integrazione digitale con il gruppo tedesco. Lo scorso 3 aprile la compagnia italiana aveva già rinnovato il sito internet e la propria applicazione, adottando la piattaforma tecnologica di Lufthansa Group.

Prenotazione dei voli, check-in e bagagli

Chi deve acquistare un biglietto può cercare i collegamenti disponibili, scegliere il posto a bordo e aggiungere bagagli alla prenotazione. Dalla stessa applicazione è possibile cambiare il posto precedentemente selezionato.

Prima della partenza si può effettuare il check-in online e consultare la carta d’imbarco digitale. Le notifiche consentono di ricevere aggiornamenti sul volo. L’app contiene anche informazioni sugli aeroporti e sui servizi disponibili a bordo.

Una volta arrivati a destinazione, i passeggeri possono controllare lo stato dei bagagli registrati in stiva.

ITA Airways e Lufthansa, come utilizzare le miglia Miles & More

Una parte dell’applicazione è riservata al programma fedeltà Miles & More, al quale ITA Airways ha aderito dal 1° aprile 2026.

Gli iscritti possono consultare il saldo dei punti, verificare il proprio status e accedere allo storico dei movimenti. Possono inoltre prenotare voli premio e consultare le offerte dei partner e i messaggi personali.

Cosa succede alla vecchia app di ITA Airways

Chi utilizza già l’app della compagnia italiana non è obbligato a scaricare quella di Lufthansa Group. Il gruppo ha precisato che le applicazioni delle singole compagnie resteranno disponibili e continueranno a essere aggiornate.

La nuova app si affianca quindi a quelle esistenti. I link sono sul sito ufficiale. Nei prossimi mesi saranno introdotte ulteriori funzionalità, comprese quelle del programma Miles & More.